Che cosa ha studiato Nicolas Vaporidis: il percorso di studi dell’attore

Nicolas Vaporidis è un concorrente de L’Isola dei famosi: sapete che cosa ha studiato? Scopriamo il suo percorso di studi.

Nicolas Vaporidis è un concorrente della nuova edizione de L’Isola dei famosi. L’attore diventato famoso grazie ai personaggi interpretati al cinema e in televisione, ha deciso di avventurarsi in questa nuova esperienza.

La sua carriera inizia molti anni fa. Decide trasferirsi a Londra e qui oltre a seguire corsi di lingua inglese segue anche corsi di recitazione, passione che lo accompagna e che diventa in poco tempo il suo lavoro. La svolta arriva quando ritorna in Italia. Il debutto arriva nel 2002 al cinema. Recita ne Il ronzio delle mosche e un anno dopo è il protagonista del film 13dici a tavola. Il 21 marzo 2022 è approdato a L’Isola dei famosi, pronto a frasi conoscere meglio e a conoscere le difficoltà di vivere su una spiaggia con solo riso, procacciarsi il cibo e affrontare prove. Il naufrago è in coppia con Estefania Bernal. Conosciamo molti particolari della carriera dell’attore ma sapete che cosa ha studiato? Scopriamo il suo percorso di studi.

Nicolas Vaporidis, che cosa ha studiato: il suo percorso di studi

L’isola dei famosi è iniziato il 21 marzo 2022. La nuova edizione condotta da Ilary Blasi ha messo in atto una novità. I concorrenti devono vivere questa avventura in coppia. Alcuni naufraghi sono entrati già insieme, come Lory del Santo con il suo fidanzato Marco Cucolo o anche Clemente Russo con sua moglie Laura Maddaloni.

I concorrenti entrati da ‘single’ sono stati ‘costretti’ a scegliersi. Nicolas Vaporidis è in coppia con Estefania Bernal. Abbiamo amato e apprezzato l’attore in tanti film, impossibile non ricordarlo in Notte prima degli esami, pellicola che gli ha dato grande popolarità. Ma la sua carriera è piena, tanti i personaggi portati in scena al cinema e in televisione. Un curriculum da far invidia. A livello professionale conosciamo molto del naufrago, ma per caso voi sapete che cosa ha studiato?

Nicolas Vaporidis si è diplomato al Liceo Classico. In seguito si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma ma per inseguire la sua passione per la recitazione decide di trasferirsi a Londra. Sembrerebbe quindi che non abbia conseguito la laurea.