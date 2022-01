Ludovica Bizzaglia: “Non sentitevi sbagliati”, e mostra i segni sul viso

Ludovica Bizzaglia ci racconta la sua esperienza: “Non sentitevi sbagliati”, e mostra i segni sul viso.

La giovane attrice italiana Ludovica Bizzaglia si racconta letteralmente senza filtri. Il suo unico scopo è quello di mostrare che la perfezione non esiste, e che la bellezza è in ognuno di noi, soprattutto quella interiore.

Ha mostrato senza paura i segni sul viso che da sempre l’hanno fatta sentire insicura e sbagliata, ma ora con i suoi 25 anni di consapevolezza, ha capito cosa conta davvero nella vita. E ha deciso di parlarne apertamente con tutti i suoi fan, pubblicando un lungo e sentito post Instagram, che avrà sicuramente dato un grandissimo aiuto a tante persone nella sua stessa situazione. “I canoni estetici a cui siamo sottoposti quotidianamente, diventano sempre più feroci, sempre più competitivi e con standard impossibili da raggiungere” racconta l’attrice a cuore aperto.

Leggi anche Senza filtri e senza trucco: Noemi si mostra ‘al naturale’ sui social

Ludovica Bizzaglia mostra i segni sul suo viso: “Non sentitevi sbagliati”

Così inizia il racconto la bella Ludovica Bizzaglia: “Questa sono io, in un giorno qualunque, con la mia peggior nemica di sempre: la dermatite”. Una malattia con cui la giovane attrice combatte fin da quando è nata, accentuata anche da un forte stress in età adolescenziale. Dopo una vita passata a coprire questo ‘difetto’ con chili di fondotinta, la ragazza ha imparato ad accertarsi e ha deciso anche di coinvolgere i suoi fan in questo delicato discorso.

Leggi anche La clinica della pelle, “la mia malattia è frustrante”: Ryan è devastato, cos’è successo

Ha deciso di allontanarsi dagli impossibili canoni estetici e vivere una vita più serena, pur continuando a curare la sua pelle. Infatti, è ben noto che lavorando nel mondo dello spettacolo alla ragazze è richiesto un certo tipo di aspetto, privo di ‘sbavature’. Con un lungo post su Instagram, Ludovica Bizzaglia ha raccontato che: “Non dobbiamo essere quello che vogliono gli altri, la perfezione non esiste e non esisterà mai”. Ha concluso affermando con forza che “Non c’è nulla di più bello e puro della verità che accompagna le nostre vite, dopo il buio arriverà sempre la luce”. Per noi è bellissima così!

Leggi anche Ludovica Bizzaglia, il doloroso retroscena sulla sua infanzia: cosa ha rivelato

Noi siamo veramente orgogliosi dell’attrice Ludovica Bizzaglia, e speriamo che questo messaggio di bellezza interiore arrivi a quante più persone possibile.