E’ scontro tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini, scoppia la lite a La Pupa e il Secchione: finisce in lacrime, cosa è successo

Appena due settimane dal lancio della nuova edizione dello show condotto da Barbara D’Urso e a La Pupa e il Secchione non sono affatto mancati colpi di scena che hanno immediatamente incuriosito i telespettatori.

Abbiamo assistito all’abbandono del programma da parte di Flavia Vento, il che ci ha stupiti certo ma non troppo considerando la ‘fuga’ della Vento anche dagli altri reality show nei quali ha preso parte nelle precedenti esperienze. Ma non è tutto perché a catturare l’attenzione dei telespettatori è stata una brusca lite scoppiata in queste ore fra due concorrenti che fanno parte del cast.

Ad informare dell’accaduto è la stessa conduttrice che lancia un tweet nel quale fa sapere della durissima lite tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini. Pare che il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne sia scoppiato in lacrime, cosa sarà successo?

La Pupa e il Secchione, l’accesa lite tra Chiofalo ed Onestini finisce in lacrime

Una vera e propria anticipazione choc, quella che qualche ora fa Barbara D’Urso ha condiviso sulla sua pagina Twitter ufficiale sulla puntata de La pupa e il secchione di Martedì 29 Marzo. Dopo i tantissimi colpi di scena che ci sono state regalati nel corso di queste prime puntate, sembrerebbe che nell’appuntamento di stasera andrà in onda una lite clamorosa. Sia chiaro: non sappiamo cosa sia successo e, soprattutto, cosa abbia determinato il litigio tra i due protagonisti, ma sembrerebbe che il loro scontro sarà piuttosto acceso.

Cosa è esattamente accaduto? Chi lo sa! Da quanto si apprende dall’anticipazioni lanciata da Barbara D’Urso, sembrerebbe che si sia verificato una lite tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini. Tra i due sembrerebbe non correre affatto buon sangue, tanto da scontrarsi furiosamente.

Se anche voi siete curiosi di saperne di più, vi consigliamo vivamente di non perdervi assolutamente la puntata de La pupa e il secchion di questa sera. Ne vedremo sicuramente delle belle!