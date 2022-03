La pupa e il secchione 2022, in che cosa è laureato Alessandro De Meo

La Pupa e il secchione show, sapete in che cosa è laureato Alessandro De Meo? Scopriamo insieme gli studi del secchione.

La nuova edizione de La pupa e il secchione show ha avuto inizio subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La prima puntata è andata in onda il 15 marzo. Barbara D’Urso al timone del reality ha formato un cast pazzesco.

I concorrenti vivono insieme in una villa meravigliosa dedicando il tempo ad apprendere il sapere della conoscenza ma non solo. Le pupe e i pupi e le secchione e i secchioni sono stati uniti in coppia. Alessandro De Meo, che nel programma è un ‘secchione’, ha al suo fianco ben due pupe, Emy Buono e Asia Valente. Anzi, sono stati proprio loro a vincere la seconda puntata. Ma cosa sappiamo sul conto del concorrente? Sapete in che cosa è laureato? Scopriamo insieme i suoi studi.

Alessandro De Meo, in che cosa è laureato il concorrente de La Pupa e il secchione show

In questa edizione de La pupa e il secchione show, Barbara D’Urso ha scelto un cast pazzesco. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo già molto noti al pubblico, ma ci sono anche persone comuni e personaggi esordienti che abbiamo visto per la prima volta in qualche trasmissione.

Ci sono le pupe e i pupi e le secchione e i secchioni. Ovviamente per giudicarli e per commentare in puntata, esprimendo un loro giudizio, la conduttrice ha scelto tre opinionisti d’eccezione, sono Federico Fashion Style, Soleil Sorge e Antonella Elia. Proprio l’ex concorrente del GF Vip nelle prime due puntate si è trovata protagonista di diversi scontri con Mila Suarez. Come abbiamo avuto modo di vedere, i concorrenti sono uniti in coppia. Alessandro De Meo nel programma è insieme a ben due pupe, Emy Buono e Asia Valente. Ma cosa sappiamo del secchione? Sapete in che cosa è laureato?

Alessandro è laureato in Geologia. Ma non è finita qui, perchè adesso sta proseguendo i suoi studi con la specializzazione in Vulcanologia. E’ giovanissimo, ha circa 26 anni ed ha origini bolognesi. Il secchione insieme alle pupe Emy e Asia ha vinto la seconda puntata del reality.