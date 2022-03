Ultima fermata, chi sono Luisiana e Biagio e perchè hanno scelto di partecipare al programma.

Simona Ventura è la conduttrice del nuovo programma Ultima Fermata. La prima puntata è andata in onda mercoledì 23 marzo e questa sera ci sarà la seconda. La scorsa volta abbiamo visto cos’è successo tra Jonatan e Adriana e tra Maurizio e Valeria.

Tutte e due le coppie alla scelta finale hanno deciso di separarsi. Nel format partecipano delle coppie che stanno vivendo un rapporto un po’ altalenante o anche già concluso e ripreso. Questa sera scopriremo chi sono Luisiana e Biagio e perchè sono nel programma.

Ultima fermata, chi sono Luisiana e Biagio e perchè hanno scelto di partecipare al programma

La prima puntata di Ultima fermata ha riscontrato un certo seguito. Simona Ventura al timone del programma è stata una garanzia. L’attenzione si è concentrata sulle coppie protagoniste del format. Questo prevede che vivano in case separate solo da una sorta di specchio.

Un partner può decidere di vedere cosa sta facendo l’altra persona in diretta, attraverso questo strato di vetro che non permette a chi c’è dall’altra parte di vedere. Inoltre saranno accompagnati anche da un terapista che li aiuterà durante questo ‘percorso’. Soltanto quando avranno capito e dopo essersi guardati dentro, dovranno scegliere se restare insieme o separarsi. Questo avviene attraverso un pulsante. Nella nuova puntata tra le coppie ci sarà quella formata da Luisiana e Biagio. Lei dovrebbe avere 24 anni e ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza, lui invece ha 27 anni. Nel promo mandato in onda abbiamo scoperto chi sono e perchè sono nel programma.

E’ stata Luisiana a scrivere alla trasmissione perchè con il suo compagno non c’è più il rapporto di prima: “Sono fidanzata con Biagio da 10 anni, non abbiamo più rapporti fisici come un tempo. Lui non riesce ad accettare il fatto che io sia stata con un’altra persona. Scrivo ad Ultima fermata perchè non mi dà le giuste attenzioni e non mi fa sentire desiderata”. Sempre nel promo vediamo il momento del saluto tra i i due. Luisiana dice che ha scelto di portarlo perchè tra di loro non c’è più complicità e passione. Anche Biagio conferma che tra di loro il rapporto fisico è pari a zero.

Cosa succederà tra Biagio e Luisiana? Lo scopriremo nella nuova puntata.