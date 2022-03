Non immaginereste mai chi sono i genitori di Bessie Carter, Prudence in Bridgerton: si tratta di due attori molto famosi

Molti dei fan di Bridgerton non immaginano neanche che l’attrice Bessie Carter ha due genitori davvero molto conosciuti: voi sapete chi sono?

In Bridgerton, l’amatissima serie Netflix di cui è uscita la seconda stagione lo scorso 25 marzo, interpreta Prudence, sorella maggiore di Penelope che viene trascinata contro la propria volontà negli intrighi orditi dalla madre Portia.

Parliamo di Bessie Carter, attrice sempre più apprezzata grazie allo straordinario lavoro fatto nella serie ambientata a Londra e dintorni. Nata nella capitale inglese il 25 ottobre del 1993, ha studiato alla Guildhall School of Music and Drama, conseguendo la laurea nel 2016.

In questa seconda stagione di Bridgerton che ha per protagonista l’attore Jonathan Bailey, vediamo Prudence spinta dalla madre a sposare Jack Featherington, diventato erede dopo la morte di Archibald. Il colpo di scena è però in agguato e Portia finisce per innamorarsi del genero.

Ciò che molti non sanno è che la bravissima Carter è figlia d’arte: i suoi genitori sono addirittura Jim Carter e Imelda Staunton, protagonisti di film e serie di grande successo.

Chi sono i genitori dell’attrice Bessie Carter, tra i volti più amati di Bridgerton

La carriera di Jim Carter non ha certo bisogno di presentazioni. Lo ricordate in Downton Abbey, nel ruolo di Mr. Charles Carson? Impossibile dimenticare poi la sua magnifica interpretazione nel celebre film Shakespeare in Love o nel capolavoro Disney La carica dei 102. Ancora attivissimo, lo vedremo di nuovo nelle sale nel 2023 con la pellicola Wonka

Per quanto riguarda la mamma di Bessie nella vita reale, Imelda Staunton ha interpretato per diversi anni il personaggio Dolores Umbridge, la sostituta preside di Silente alla Hogwarts con poteri magici. Dopo aver recitato anche in Downton Abbey nel ruolo di Lady Maud Bagshaw, ora è ufficiale il suo ingresso nel cast della quinta stagione di The Crown dove vestirà addirittura i panni della Regina Elisabetta.

Il debutto di Bessie in tv è avvenuto nel 2007, nella serie Cranford, nella quale recitavano anche i genitori: insomma, l’arte della recitazione è proprio un affare di famiglia per la famiglia Carter!