Dopo Bruce Willis altro amatissimo attore dice basta: vuole ritirarsi

A pochi giorni di distanza da Bruce Willis, a sorpresa anche un altro attore di Hollywood vuole ritirarsi: l’annuncio sconvolge i fan.

Gli appassionati di tanti cult del cinema americano non avranno preso affatto bene la notizia. Appena dopo pochi giorni dall’annuncio del ritiro di Bruce Willis, arriva un altra ‘batosta’: un’altra celebrità di Hollywood sarebbe pronta a dire addio alle scene.

Proprio in questi giorni vi avevamo parlato della favolosa villa ai Caraibi appartenuta in passato all’ex marito di Demi Moore e padre delle sue tre figlie che ora è di nuovo in vendita. Willis ha raccontato di essere affetto da afasia e di non poter più lavorare lasciano nello sconforto i fan.

Nel caso del suo collega, invece, alla base di questa decisione non ci sarebbe una malattia, bensì una nuova consapevolezza e la voglia di dedicarsi ad altro. Come riporta Fanpage, la star del cinema ha spiegato tutto in occasione della promozione del suo ultimo film ad Access Hollywood. Secondo quanto dichiarato, pare che l’ipotesi di abbandonare la recitazione sarebbe piuttosto seria.

Dopo una carriera costellata di successi mondiali e di pellicole che hanno fatto la storia della settima arte a stelle e strisce, ha rivelato di vorrebbe iniziare una nuova vita. Resterete di stucco nello scoprire di chi si tratta!

Vuole ritirarsi: l’attore dice addio alle scene, fan increduli

L’amatissima star americana è nientemeno che Jim Carrey, indimenticabile protagonista di veri cult come The Mask, Ace Ventura – L’acchiappanimali, The Truman Show, Una settimana da Dio.

Proprio in questo periodo, è in uscita il suo nuovo film Sonic The Hedgehog 2 e, a quanto pare, potrebbe essere anche l’ultimo. “Mi ritiro, probabilmente. Sono abbastanza serio. Dipende, se mi arrivasse un copione dagli angeli, scritto in oro, e mi dicessero che quel lavoro sarà davvero importante per le persone allora potrei continuare. Ora mi prendo una pausa”, ha spiegato l’impareggiabile Jim.

Il sessantenne ha anticipato che se dovesse concretizzare questa sua intenzione, si dedicherebbe alla pittura ed alla sua amata vita spirituale. Una scelta abbastanza singolare per una star hollywoodiana che ha vissuto la propria vita sempre al massimo. “Questa cosa forse non la sentirete mai dire da un’altra celebrità ma mi sento come se avessi già abbastanza. Ho fatto abbastanza, sono abbastanza”, ha detto.

Nel caso in cui Carrey dovesse davvero abbandonare i set, sarà sicuramente un duro colpo per il pubblico che si è divertito ed emozionato con lui in tutti questi anni.