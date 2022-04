Amici 21, vedere Leonardo da ragazzino vi lascerà senza parole: com’è cambiato

Avete mai visto Leonardo di Amici 21 da ragazzino? Resterete davvero senza parole: com’è cambiato il giovanissimo ballerino.

L’energia che Leonardo Lini mette sul palco di Amici 21 in ciascuna sua esibizione è davvero impressionante, ma soprattutto coinvolgente. Entrato a far parte della scuola perché fortemente voluto da Alessandra Celentano tra i suoi allievi, il giovane ballerino ha conquistato tutti.

Sorella di Giada, altro nome illustre della danza latina, Leonardo Lini ha immediatamente conquistato tutto col suo talento. Ciascuna sua performance, infatti, si dimostra una vera e propria festa e la sua bravura non può assolutamente passare inosservata. Vi siete mai chiesti, però, come sia stato da ragazzino? Ad oggi, il suo fascino non può affatto sfuggire agli occhi del pubblico italiano, ma com’è cambiato nel corso degli anni? Sui social, siamo riusciti a rintracciare uno scatto risalente ad 8 anni. All’epoca, Leonardo andava ancora a scuola, eppure era già solito condividere col suo pubblico Instagram. Avete visto com’era in quegli anni? Scopriamolo insieme.

Com’era Leonardo di Amici 21 da ragazzino?

Se Aisha da bambina è davvero incantevole, vedere Leonardo Lini di Amici 21 da ragazzino vi lascerà davvero senza parole. Il giovane ballerino è attivissimo sul suo canale social e, ancora prima di prendere parte al talent di Maria De Filippi, era solito condividere scatti fotografici. Tra questi, ad esempio, è spuntata una foto in compagnia del suo papà, ma anche una che lo ritrae ai tempi del liceo. Siete curiosi di vedere com’è cambiato in tutti questi anni?

Sono davvero diverse le foto di Leonardo Lini che hanno catturato la nostra attenzione, ma tra le tante una si ha lasciato davvero a bocca aperta. All’epoca dello scatto – facendoci un po’ qualche calcolo – il giovanissimo ballerino di Amici aveva soltanto 16 anni. Un ragazzino, quindi! Voi l’avete mai visto? Eccolo qui:

Eccolo, Leonardo Lini da ragazzino! Avete notato anche voi? Seppure siano trascorsi anni da questo scatto, il giovanissimo ballerino di Amici 21 sembrerebbe non essere cambiato affatto. Oggi è decisamente più maturo e cresciuto, ma per il resto il buon Lini è sempre rimasto identico. Non trovate anche voi?