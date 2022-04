“Cosa c’è di reale nelle vostre liti?”: colpo di scena, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Le liti tra Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe quanto erano reali? Si tratta di un colpo di scena: cosa ha rivelato l’opinionista.

Seppure questa sesta edizione del Grande Fratello Vip – la più lunga della sua storia – sia terminata da qualche settimana, è solo a Fanpage che Adriana Volpe ha voluto trarre un po’ le sue conclusioni.

A distanza di poco meno di un mese dalla vittoria del montepremi da parte di Jessica Selassié, Adriana Volpe si è ampiamente raccontata a Fanpage. Ed oltre ad esprimere il suo parere su alcuni dei suoi protagonisti indiscussi – come Katia Ricciarelli, Alex Belli e tanti altri ancora – la splendida opinionista non ha potuto fare a meno di rispondere ad una domanda che, senza alcun dubbio, un po’ tutti ci siamo fatti: le liti tra lei ed Sonia Bruganelli erano reali? Tra le due splendide donne, come ricorderete, si è sempre detto che non corresse buon sangue e, spesso e volentieri, si sono anche scontrate in studio. Quanto di realtà, però, c’era nei loro scambi di opinione?

Quanto erano reali le liti tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli?

Seppure il GF Vip ci abbia regalato dei momenti davvero imperdibili, per i suoi numerosissimi ammiratori è davvero impossibile dimenticarsi dello scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dopo che quest’ultima aveva pubblicato uno scatto insieme a Giancarlo Magalli, “acerrimo nemico” della Volpe. Dopo questo primo confronto, ne sono susseguiti tanti altri: vi siete mai chiesti quanto le loro liti fossero reali? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata a Fanpage.

Alla domanda “Cosa c’è di reale nelle liti tra lei e Sonia Bruganelli?”, la bella Volpe non ha affatto indugiato nella sua risposta. E, senza battere ciglio, ha detto: “È tutto vero nelle nostre liti. Sonia è molto diversa da me, abbiamo due caratteri completamente diversi, una storia e anche una sensibilità differente”. Ovviamente, la reciproca nei confronti della moglie di Bonolis non passa affatto in secondo piano, eppure Adriana è convinta che Sonia si sia voluta creare un personaggio. “Scavando in fondo è molto più buona di tante altre persone che, invece, si dipingono come tali”, ha concluso.

Vi piacerebbe rivederle al fianco di Alfonso Signorini anche alla prossima edizione?