La dottoressa Pimple Popper, TJ: “È disgustosa”, davvero incredibile!

TJ ha chiesto aiuto alla dottoressa Pimple Popper per via di una grossa protuberanza: “È disgustosa”, non immaginereste mai cos’è successo.

Chi è che non ha mai visto una sola puntata de La dottoressa Pimple Popper? Decisamente nessuno! Star di Youtube, la dermatologa ha conquistato tutti con il suo programma, dove si adopera ad aiutare tutti coloro che si recano presso il suo studio con “strane” protuberanza, escrescenze e molto altro ancora. Stavolta è il caso di TJ.

“Sembra un alieno che sta cercando di uscire dal corpo. È veramente disgustosa”, ha detto. L’escrescenza, stando a quanto si apprende dal suo racconto, è iniziata a spuntare circa 5/6 anni prima della sua partecipazione a La dottoressa Pimple Popper. “Se la stringo, mi sembra dura e grumosa: è imbarazzante”, ha continuato a dire. Spiegando, quindi, il motivo del suo disagio e della sua richiesta d’aiuta alla dermatologa. Una protuberanza molto simile, se ricordate, l’avevamo vista sul corpo di Nicole. Tuttavia, se quest’ultima aveva scelto di rivolgersi a più medici per risolvere questo problema, TJ ha fatto tutt’altro! La dottoressa Pimple Popper, infatti, è stata la sua prima volta. E, così come Antonio, sperava seriamente che potessi risolvere una volta per tutte il suo dramma.

Il caso di TJ a La dottoressa Pimple Popper: “strana” protuberanza, cos’è successo

Recatosi presso lo studio della dottoressa Pimple Popper per via di questa “strana” escrescenza presente sotto l’ascella, TJ ha immediatamente raccontato il suo problema ed espresso il suo disagio. “Se urto da qualche parte, mi fa male”, ha detto. Seppure la protuberanza avesse le sembianze di un lipoma o di una cisti, la dermatologa – appena vista – ha tenuto a sottolineare quanto nessuna delle due ipotesi fosse adatta alla diagnosi. “Non ho mai visto una sporgenza così pronunciata e frastagliata sul lato del petto”, ha detto la bella Lee.

Seppure fortemente attaccata al tessuto, la dottoressa è riuscita ugualmente a staccare l’escrescenza dal corpo di TJ con una tecnica davvero speciale. “Sono soddisfatta”, ha detto la dermatologa appena ricucito il suo paziente. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cos’è questa escrescenza? Secondo Sandra Lee, si potrebbe trattare di un pilomatricoma, un’escrescenza poco comune composta da calcio. “È come avere una roccia sotto la pelle”, ha spiegato alle telecamere.

Tutto è andato a buon fine, fortunatamente. TJ non ha più la protuberanza e può tornare finalmente a sorridere.