Anticipazioni Noi, ultima puntata: spiacevolissime notizie su Mimmo

Domenica 10 Aprile andrà in onda l’ultima puntata di Noi, ma scopriamo insieme le sue anticipazioni: spiacevolissime notizie su Mimmo.

Per nuove serie televisive che iniziano, c’è sempre qualcuna che finisce. Stiamo parlando proprio di Noi, il remake italiano della famosissima “This is us”. Domenica 10 Aprile, infatti, andrà in onda la sua ultima puntata: cosa accadrà? Scopriamo le anticipazioni!

Se la quinta puntata di Noi è terminata da pochissimo e, come al solito, il suo pubblico ha assistito a dei colpi di scena piuttosto impressionanti, sappiate che l’ultima puntata che andrà in onda Domenica 10 Aprile lo sarà ancora di più. In attesa di poter sapere se ci sarà una seconda stagione oppure no, sembrerebbe che il finale sarà davvero choc. Nel corso di questi ultimi due episodi, infatti, non solo i riflettori saranno puntati su Mimmo, su cui purtroppo non vi sono affatto buone notizie, ma anche su Pietro e Rebecca. Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere.

Noi, anticipazioni ultima puntata del 10 Aprile: brutte notizie su Mimmo

Non prendete assolutamente impegni per Domenica 10 Aprile: ci attende un’ultima puntata di Noi davvero imperdibile. Come in tutti gli appuntamenti precedenti, anche questo sesto si svilupperà su due piani temporali completamente contrapposti. Da una parte, infatti, vi è il racconto di Pietro e Rebecca come coppia. Dall’altra, invece, come marito e moglie, ma soprattutto genitori. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: cosa dobbiamo aspettarci da questa ultima puntata? Le anticipazioni ci dicono che riceveremo bruttissime notizie su Mimmo, ma anche sulla amatissima coppia.

Il primo episodio di quest’ultima puntata di Noi è intitolata “Napoli” e presenta un Mimmo con delle condizioni di salute drasticamente peggiorate. È proprio per questo motivo, quindi, che Daniele deciderà di portarlo con sé a Napoli, sua terra natìa. Sarà, quindi, un viaggio davvero emozionante per Daniele! Infine, occhi puntati su Cate e Teo: i due sono pronti a convolare a nozze, ma molto presto qualcosa cambierà!

Nel dodicesimo ed ultimo episodio di Noi, intitolato “La luna”, il pubblico vedrà Pietro e Rebecca in epoche completamente differenti. Si potrà, infatti, apprezzare il loro amore e la loro serenità all’inizio della loro storia d’amore, ma non si può fare a meno di prendere in considerazione di quanto adesso le cose siano cambiate. Seppure continuino a stare insieme, la coppia sta vivendo una forte crisi. I due riusciranno a superare questo momento?

Insomma, una puntata davvero imperdibile. Cosa ne pensate?