Francesco Gabbani è oggi un cantante amatissimo: che cosa faceva prima del successo

Francesco Gabbani oggi è un cantante molto amato: ma che cosa faceva prima del successo? Scopriamolo insieme.

Sicuramente Francesco Gabbani è tra gli artisti più amati e apprezzati del panorama musicale italiano. L’abbiamo visto vincitore per ben due volte del Festival di Sanremo. Nel 2016 ha trionfato nella categoria Nuove Proposte con il brano Amen e un anno dopo vi ha partecipato tra i big con il brano Occidentali’s Karma.

Nello stesso anno ha partecipato all’Eurovision Song Contest classificandosi al sesto posto. E’ un cantante amatissimo, ma Gabbani ha esordito in televisione anche come conduttore presentando nel 2017 la quinta edizione degli MTW Awards. Ma non finisce qui perchè dall’8 aprile l’artista condurrà su Rai 1 la trasmissione Ci vuole un fiore insieme alla conduttrice Francesca Fialdini. Oggi Gabbani gode di un grande successo ma sapete che cosa faceva prima? Scopriamolo insieme!

Francesco Gabbani oggi è un cantante amatissimo: scopriamo che cosa faceva prima del successo

Non solo cantante Francesco Gabbani ha esordito nel 2017 come conduttore televisivo presentando la quinta edizione degli MTW Award. Ma a quanto pare è pronto a sorprenderci ancora. Dall’8 aprile 2022 infatti torna in tv al timone della trasmissione Ci vuole un fiore e insieme a lui c’è la conduttrice Francesca Fialdini.

Ovviamente Gabbani è famoso per la sua musica. Tutti lo conoscono e amano e amano soprattutto le sue canzoni e le cantano, a voce alta ed in ogni posto. Il brano Occidentali’s Karma che ha trionfato a Sanremo nel 2017, ha avuto un successo straordinario non solo in Italia, dove in quell’anno raggiunge e mantiene la prima posizione per diverse settimane, ma anche in Europa, dove entra nelle classifiche di altre quattordici nazioni. Un vero e proprio trionfo per l’artista che ha saputo fare della sua passione il suo lavoro e ha saputo dare con la sua musica emozioni che spesso si provano solo ascoltando una canzone. Oggi Gabbani è uno degli artisti italiani più amati, ma ci chiediamo, sapete che cosa faceva prima di essere avvolto da questo successo?

A quanto pare il cantante ha lavorato come fonico e tecnico del palco. E’ nato in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali e di conseguenza ha avuto modo di avvicinarsi alla musica in tenera età. Comincia a suonare la batteria e la chitarra quando era solo un bambino, poi il pianoforte e il basso e pian piano, con il passare degli anni, in età diversa e più matura, si afferma nel mondo della musica come cantante.