Benedetta Parodi, come fa ad essere sempre così in forma: la conduttrice svela il suo ‘segreto’

Sapete come fa Benedetta Parodi ad essere sempre così in forma? La conduttrice svela il suo ‘segreto’.

Benedetta Parodi è una conduttrice televisiva molto amata. Negli ultimi anni l’abbiamo vista maggiormente alla conduzione di programmi incentrati sulla cucina e ancora oggi è così. La sua carriera però è iniziata come conduttrice di Studio Aperto.

Dalla fine del 2008 abbandona la conduzione del telegiornale e si dedica all’interno dello stesso alla rubrica Cotto e Mangiato. Qualche anno dopo approda su La 7 per condurre un programma tutto suo I menù di benedetta. Su Real Time la Parodi ha condotto Bake Off Italia-Dolci in forno ed è attualmente alla guida dello show culinario. Possiamo ben capire che la conduttrice ama la cucina, tanto che anche sui social mostra spesso le pietanze che prepara. Molti ovviamente si chiedono come fa Benedetta a tenersi sempre così in forma cucinando tanto. Proprio lei ha svelato il suo ‘segreto’.

Benedetta Parodi è sempre in ottima forma: la conduttrice svela il suo ‘segreto’

E’ una delle conduttrici più amate e apprezzate. Da molti anni Benedetta ha concentrato le sue energie in trasmissioni televisive incentrate sulla cucina tra cui I menù di Benedetta, Bake Off Italia, Senti chi mangia.

La passione per la cucina è molto forte. Anche sui social mostra spesso ai suoi follower i piatti preparati. Lo fa attraverso storie instagram ma anche con la pubblicazione di foto di piatti che fanno venire l’acquolina in bocca. Spesso condivide dei video tutorial di tutte le ricette che fa e sembrano essere tutte molto gustose. In molti ovviamente si chiedono come faccia la conduttrice a tenersi sempre così in forma e a non ingrassare, come lei stessa ha riportato in uno dei recenti post social pubblicati. La Parodi ha così svelato il suo ‘segreto’.

Ha pubblicato un post in cui si mostra mentre si allena e a corredo ha svelato: “A volte mi chiedete come faccio a non ingrassare cucinando tanto, cerco di correre 4 km al giorno che non è tanto, ma se fatto con costanza mi tiene in forma”. A quanto pare, Benedetta Parodi sta molto attenta. Per tenersi in forma cerca di correre 4km al giorno. Un impegno che però porta a grandi risultati.