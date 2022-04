GF Vip 6, Alfonso Signorini rivela in che rapporti è con Soleil: cos’è successo dopo il reality

A distanza di quasi un mese dalla fine del GF Vip 6, Alfonso Signorini fa una rivelazione su Soleil Sorge: come sono i rapporti tra loro.

Il GF Vip 6 è terminato, ma i fan dello storico reality continuano a seguire attentamente le vicende degli ex concorrenti via social. Le dirette Instagram della vincitrice Jessica Selassié, ad esempio, spopolano immancabilmente ed in questa fase post vittoria si rincorrono le notizie che la vorrebbero protagonista di vari programmi.

Oltre alla principessina, sono stati sicuramente anche altri i personaggi indimenticabili di questa sesta stagione del programma. Tra loro c’è ovviamente Soleil Sorge che, insieme ad Alex Belli e Delia Duran, ha dato vita a triangolo più discusso d’Italia per sei mesi.

Per oltre quaranta puntate in prima serata, il conduttore Alfonso Signorini ha aggiornato il pubblico sull’evoluzione dell’intricata vicenda passo dopo passo. Lui stesso si è spesso divertito e anche arrabbiato con i protagonisti di questa ‘soap’ che ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori come difficilmente era accaduto prima.

Ma ad oggi, in che rapporti è il conduttore con la bella italo americana? Ne ha parlato lui stesso su Instagram.

Alfonso Signorini e Soleil Sorge: com’è il loro rapporto oggi

Ora che ha più tempo libero a disposizione, il direttore di Chi ha voluto trascorrere un po’ di tempo a chiacchierare con i follower su Instagram. Ha perciò aperto un box domande per dare loro la possibilità di fargli delle domande e, com’era prevedibile, non sono mancate quelle sul GF Vip.

Ebbene, se con le sorelle Selassié Signorini ha rivelato di sentirle spesso, le cose sarebbero diverse riguardo alla Sorge. Alla domanda di un utente che gli ha chiesto che rapporti avesse attualmente con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il conduttore ha risposto: “Nessuno. Purtroppo”.

C’è da dire che Soleil è attualmente molto impegnata con vari progetti lavorativi come il ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione Show e tanto altro. Forse si tratta solo di tempo, ma scommettiamo che riprenderanno ad interagire ben presto?

A proposito, vi sta piacendo Soleil come giudice?