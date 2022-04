Belen Rodriguez parla a Verissimo della volontà di allargare la famiglia: “Mi piacerebbe avere un terzo figlio”.

Domenica 3 aprile Belen e Cecilia Rodriguez sono state ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Ai microfoni della conduttrice hanno percorso un po’ la loro storia soffermandosi su punti importanti.

Hanno raccontato dell’amore che le lega alla famiglia, e dell’infanzia. Un’infanzia felice con due genitori che sono stati impeccabili. Hanno raccontato che sono sempre stati molto legati soffermando l’attenzione sulla forza di mamma Veronica: “Mia madre si è sempre sacrificata. Io che sono mamma adesso stimo tanto le mamme che non hanno tate e si occupano dei figli 24 ore su 24”. Belen ha detto che i suoi genitori sono l’esempio del matrimonio e che nonostante le difficoltà sono rimasti insieme. Ha poi parlato di Cecilia esprimendo un suo pensiero e si è anche largamente aperta sulla voglia di poter allargare la famiglia.

Belen Rodriguez si sbilancia a Verissimo: “Mi piacerebbe avere un terzo figlio”

Belen e Cecilia sono due donne bellissime. Fascino, talento e bellezza non mancano ad entrambe. Abbiamo avuto modo di conoscerle in questi anni in televisione in diversi programmi. Domenica 3 aprile sono state ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo.

In studio hanno toccato diversi punti. Hanno parlato della loro famiglia e di quanto sia unita, soffermando l’attenzione su mamma Veronica, una donna che, come hanno espresso, si è sempre sacrificata per loro. Nel corso dell’intervista si sono anche affrontati altri punti, sempre parlando di famiglia. Belen ha detto che Cecilia è una zia meravigliosa e sarà anche una mamma meravigliosa, perchè è nata per esserlo.

La showgirl ha detto: “Sarà una madre meravigliosa, non che mi voglia sminuire, ma sarà una madre migliore di me. E’ proprio nata per fare la mamma, io invece vado a lavoro, torno a casa. I bambini poi sono un lavoro, te lo posso garantire”. A questo punto è intervenuta Silvia Toffanin che ha preso la palla al balzo e ha chiesto a Belen: “Ti è venuta voglia di allargare la famiglia?”. La showgirl ha risposto: “Non adesso ma sicuramente, forse, non lo so, questo sicuramente è nelle mani del destino, il terzo figlio mi piacerebbe averlo. Forse perchè noi siamo in tre però non adesso”.

La conduttrice ne ha di nuovo approfittato per chiederne: “Ma con chi?”, e lei ha cercato di restare sulle sue: “Questo non si sa...”