La vita privata di Simona Ventura: chi è l’ex marito e il suo attuale compagno

Sapete proprio tutto sulla vita privata di Simona Ventura? Chi è l’ex marito e l’attuale compagno della famosissima conduttrice.

Si vociferava che la voce narrante di “Ultima fermata”, il nuovo programma di Maria De Filippi, potesse essere Stefano De Martino o Giulia De Lellis. Invece, non è stato affatto così. In contemporanea al suo impegno con “Citofonare Rai Due” insieme a Paola Perego, la regina di Mediaset ha scelto proprio Simona Ventura come narratore delle tre coppie che hanno scelto di mettersi in gioco.

Quella tra Maria De Filippi e Simona Ventura non è affatto la prima “collaborazione televisiva”. Era esattamente il 2018 quando, dopo la versione “nip”, la regina di Mediaset scelse di ampliare Temptation Island anche al mondo dei Vip e di avere come conduttrice della sua primissima edizione la splendida Ventura. Ad oggi, nonostante siano passati anni e “super Simo” continui ad essere un volto di punta delll’azienda Rai, la De Filippi ha voluto nuovamente lei come voce narrante di questo suo nuovo programma. Sarà un caso? Chi lo sa! Fatto sta che i racconti fatti da Simona Ventura nel corso di queste puntate di Ultima Fermata sono sensazionali! Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata?

Simona Ventura, la vita privata: l’ex marito e compagno

Racconta le vicende delle tre coppie che hanno scelto di partecipare a “Ultima fermata”, ma cosa sappiamo sulla vita privata di Simona Ventura? In molti se lo chiedono, ma noi siamo pronti a svelarvi ogni cosa.

Nel 1998, Simona Ventura è convolata a nozze con Stefano Bettarini, amato ed apprezzato calciatori. Divenuta madre rispettivamente nel 1998 e 2000, la conduttrice ha dovuto affrontare una dolorosissima separazione a partire dal 2004. Il motivo? A quanto pare, sarebbero state diverse le motivazioni che hanno spinto la coppia a dirsi addio per sempre. Terminata la sua storia con Bettarini, Simona Ventura è stata legata a Gerò Carraro, figlio di Nicola, marito di Mara Venier, per quasi 10 anni. Anche questa relazione, però, è giunta al termine. A partire dal 2019, infine, la conduttrice è felice ed innamorata del suo Giovanni.

Chi è Giovanni Terzi, l’attuale compagno di Simona Ventura

Nato a Milano nel Giugno del 1964, Giovanni Terzi è laureato in Architettura ed è uno stimatissimo giornalista. Anche lui, così come Simona Ventura, ha una relazione naufragata alle spalle e due figli.

I due sarebbero pronti a convolare a nozze, ma al momento non è stata ancora svelata la data.