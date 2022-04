Tutti l’hanno amata a Vite al limite, ma in molti si chiedono com’è oggi Lupe Samano: pazzesco!

Lupe Samano è stata tra le pazienti più amate di Vite al Limite: in molti si chiedono come sta oggi e com’è diventata dopo il programma.

Oltre che alle loro trasformazioni – e nel corso di queste dieci stagioni di Vite al Limite, ce ne sono state alcune davvero sconvolgenti – il pubblico del docu-reality di Real Time è solito affezionarsi anche alle storie di ciascun paziente. Alcune di queste sono davvero impressionanti e facilmente hanno sciolto il cuore dei suoi loro telespettatori.

Se si parla di storie emozionanti e di rinascite clamorose, non possiamo fare affatto a meno di raccontarvi quella di Lupe Samano. Quando ha deciso di partecipare a Vite al Limite – stiamo parlando della quarta edizione del programma – il peso della donna si aggirava sui 300 kg. Una volta seguito il percorso di dimagrito suggeritole dal dottor Nowzaradan, la trentanovenne della California è dimagrita tantissimi chili, fino a toccare i 155 kg. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Sono davvero tantissime le persone che si chiedono come stai oggi e, soprattutto, come sia diventata. Anche Lupe, così come Sarah, ha continuato a mantenere un regime alimentare sano? Scopriamolo insieme.

Come sta oggi Lupe Samano di Vite al Limite

Sono talmente affezionate le persone che seguono Vite al Limite e le sue storie che sono davvero curiose di sapere che fine hanno fatto oggi alcuni dei suoi indiscussi protagonisti. Ricordate, ad esempio, la storia di Lupe Samano? La donna, al momento della sua partecipazione, pesava quasi 300 kg. E alle telecamere del programma ha raccontato di essere accudita completamente dal suo compagno per via dei suoi chili di troppo. Grazie al programma del dottor Nowzaradan e alla sua forza, però, la bella Samano è riuscita a raggiungere un traguardo piuttosto impressionante, facendo segnare la bilancia 155 kg.

Ad oggi, però, come sta? Che fine ha fatto? Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni in merito. Su Instagram, infatti, sembrerebbe che Lupe abbia preferito non iscriversi. E su Facebook, invece, sembrerebbe che abbia due profili, ma che non li aggiorni dal 2019. Lo scatto che vi riproporremo in basso, infatti, risale proprio al Dicembre di 3 anni fa.

Seppure sia una foto abbastanza “datata”, non si può fare a meno di notare il suo ulteriore dimagrimento. Ci auguriamo che ad oggi Lupe non abbia perso la sua voglia di ritornare a vivere.