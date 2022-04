Sapete chi è la fidanzata di Crytical, giovanissimo talento di Amici 21? Il cantante le ha anche dedicato una canzone: cosa sappiamo.

Crytical è uno dei giovanissimi talenti che si sono presentati nella scuola di Amici 21 e che, sin da subito, hanno conquistato l’attenzione di tutti. Giovanissimo, ma con una grinta davvero pazzesca, il cantante e rapper ha tutte le carte in regola per rivelarsi il vincitore.

Se il percorso di Crytical non può assolutamente non essere preso in considerazione perché memorabile, c’è una aspetto del giovane Francesco che non tutti conoscono. Stiamo parlando proprio della sua vita privata! Recentemente, ad esempio, vi abbiamo ampiamente spiegato se Luigi Strangis abbia una fidanzata, ma cosa sappiamo del giovane Francesco? Il rapper ha il cuore impegnato? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Pensate, il legame tra lui e la sua fidanzata è talmente forte che le ha anche scritto e dedicato una canzone. Insomma, un amore che lascia presagire grandi cose. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo sulla giovane che ha rubato il cuore di Francesco?

Chi è la fidanzata di Crytical, giovane talento di Amici 21?

C’è chi si è incontrato nella scuola di Amici 21 e si è perdutamente innamorato e chi, invece, è entrato a far parte della classe con il cuore già impegnato. Stiamo parlando proprio di lui: il giovanissimo Crytical. Entrato a far parte del talent leggermente in ritardo rispetto ai suoi compagni, il rapper ha ampiamente ed immediatamente dimostrato che pasta è fatta. Attualmente è al serale e, in ciascuna sua esibizione, ha dimostrato a tutto il suo talento. Sarà lui il vincitore di questa edizione? Glielo auguriamo! Nel frattempo, scopriamo insieme chi è la sua fidanzata.

Le informazioni che abbiamo sulla fidanzata di Crytical sono davvero pochissime. Sappiamo, infatti, che si chiama Anna e che, data la giovanissima età, sia ancora una studentessa. Infine, a quanto pare, anche lei nutre la passione per la musica. Sul suo canale Tik Tok, infatti, la giovane condivide spesso video che la ritraggono mentre intona dolci canzoni e melodie.

Sapevate che Crytical avesse una fidanzata?