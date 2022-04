“Ti amo figlio”: sono diventati genitori per la prima volta, gioia immensa

Una vera e propria gioia immensa: sono diventati genitori per la prima volta, la loro felicità è alle stelle, di chi si tratta.

Dopo l’annuncio in “diretta” delle nozze imminenti di un’amatissima coppia, non possiamo fare a meno di raccontarvi di un’altra notizia sensazionale. Attraverso un dolcissimo post condiviso sulla sua pagina Instagram, il famoso calciatore e la sua bellissima compagna hanno annunciato di essere diventati genitori per la prima volta.

“Ti amo figlio”, recita proprio così l’ultimo post che il calciatore ha condiviso coi suoi sostenitori Instagram per condividere la sua gioia: è diventato papà! A distanza di qualche mese dall’annuncio ufficiale della gravidanza – in realtà, le voci giravano da diverso tempo – è arrivato uno davvero dolcissimo, che ha sciolto il cuore di tutti e che ha riempito di gioia i loro sostenitori. D’altra parte, chi è che non sarebbe felice alla notizia della venuta al mondo di una nuova vita?

Sono genitori per la prima volta: la notizia scioglie il cuore di tutti

Dopo la nascita di baby Rossi poco più di un mese fa, un altro amatissimo sportivo ha allargato la sua famiglia. Stiamo parlando di un calciatore amatissimo, solito ad impressionare i suoi tifosi e tutti gli amanti del calcio con le sua diavolerie in campo. Alcune ore fa, con un dolcissimo post condiviso sulla sua pagina social, il difensore del Milano ha annunciato di essere diventato. Siete curiosi di sapere di chi parliamo? La risposta è semplicissima: Theo Hernandez, calciatore che forma il muro della difesa del Milano, e la sua bellissima Zoe Cristofoli.

I loro sostenitori aspettavano con impazienza la nascita del piccolo Hernandez. È proprio per questo motivo che, quando il calciato ha annunciato di essere diventati genitori, sono letteralmente impazziti di gioia. In men che non si dica, infatti, il post in questione è stato bombardato di likes e commenti.

Per Theo e Zeo, adesso, è iniziata una nuova ed incredibile parentesi della loro storia d’amore, quella più bella. A loro, vanno i nostri più sinceri. Benvenuto al mondo, piccolo!