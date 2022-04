Parole strazianti nel messaggio dell’attrice Anna Foglietta, che su Instagram ha reso omaggio ad un amico venuto a mancare.

Un lutto ha colpito l’attrice Anna Foglietta che tutti abbiamo amato in tv e al cinema. Il suo talento è uno dei più apprezzati nell’intero panorama artistico italiano e anche la sua personalità distante dal ruolo di ‘personaggio’ è senza dubbio una delle sue carte vincenti.

Il volto di tante serie e film di successo come La Squadra, La mafia uccide solo d’estate, Distretto di Polizia e Perfetti sconosciuti deve fare i conti ora con la prematura scomparsa di una persona a lei molto cara, un musicista che ha fatto parte del suo percorso lavorativo nella compagnia de L’Attesa.

Nata a Roma da genitori di origine napoletana, Anna ha sempre amato molto la sua professione e sarà stato un durissimo colpo per lei apprendere che Ross, musicista rock che ha accompagnato molti suoi spettacoli a teatro, ora non c’è più.

Anna Foglietta, la dedica su Instagram all’amico: “Orfani della tua umanità”

Molto attiva su Instagram, l’attrice che nel 2010 ha sposato il consulente finanziario Paolo Sopranzetti, è solita condividere parecchi momenti della propria vita con i follower. Come quando, ad esempio, la scorsa estate ha mostrato a tutti la ‘new entry’ in famiglia.

Stavolta, purtroppo, tramite i social ha voluto comunicare tutto il dolore per la scomparsa dell’amico. Lo ha fatto con parole molto toccanti: “In un momento di grazia te ne sei andato dolce Ross lasciandoci tutti senza parole e orfani della tua umanità. Abbiamo appena fatto in tempo a conoscerti ed amarti era così facile..”, si legge nel post.

L’attrice ha poi ricordato i momenti dietro le quinte degli spettacoli in cui l’uomo è stato per lei e per il resto degli attori come un ‘angelo’: “Eri sempre così pieno di premura nei nostri confronti e ti occupavi delle “tue ragazze” come un vero compagno di viaggio. La tua generosità e attenzione erano davvero imparagonabile…sapevi stare sul palcoscenico con discrezione e ci proteggevi come fossi un angelo”.

Un dolore che non ha lasciato indifferenti i tanti fan e colleghi della Foglietta i quali hanno inondato il post di messaggi di conforto per l’attrice.