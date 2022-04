Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Verissimo del 9 Aprile: tanti ospiti, ma anche la storia di una grande amicizia.

È finalmente arrivato il momento che tutti desideravamo da Domenica scorsa: una nuova puntata di Verissimo! Come da diverse settimane a questa parte, anche quest’oggi, Silvia Toffanin sarà al timone di un nuovo appuntamento ricco di ospiti, emozioni e molto altro ancora.

A partire dalle ore 16:30 di Sabato 9 Aprile, Silvia Toffanin prenderà le redini in mano di un ulteriore appuntamento di Verissimo. E sarà capace di regalare al suo pubblico delle nuove e travolgenti emozioni. Come riportano le anticipazioni condivise sia sul canale Instagram ufficiale del programma, ma anche su Mediaset Play, gli ospiti dell’appuntamento di oggi saranno totalmente imperdibili. Non solo ci saranno tanti volti amati dello spettacolo nostrano, ma anche giovani talenti e due grandi amici. Insomma, ne vedremo delle belle come sempre! Scopriamo qualche cosa in più.

Verissimo del 9 Aprile, anticipazioni della puntata: due grandi amici in studio, ma non solo

Una puntata decisamente coi fiocchi, quella che andrà in onda di Verissimo Sabato 9 Aprile! Abbiamo letto le sue anticipazioni e, vi assicuriamo, stavolta ne vedremo sicuramente delle belle! Ne siamo totalmente abituati, è vero, ma gli ospiti che si alterneranno quest’oggi nello studio televisivo sono a dir poco stupefacenti. Pronti a scoprirli nel dettaglio? Eccoli qui:

Dopo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, durante la cui intervista hanno svelato un retroscena inedito sul loro rapporto, e Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro, tocca a Veronica Peparini ed Anna Pettinelli raccontare la loro esperienza nella scuola di Amici alla padrona di casa;

raccontare la loro esperienza nella scuola di Amici alla padrona di casa; Dopo tutti gli eliminati della settimana scorsa, stavolta saranno John Erik e Leonardo Lini ospiti di Silvia Toffanin. I due giovanissimi talenti si racconteranno tra Amici, carriera e prossimi progetti;

ospiti di Silvia Toffanin. I due giovanissimi talenti si racconteranno tra Amici, carriera e prossimi progetti; Valeria Graci: amatissima e simpaticissima comica, che racconterà la sua storia;

amatissima e simpaticissima comica, che racconterà la sua storia; Imen Slar;

Si parlerà di talento, ma anche di amicizia. In studio per il numeroso pubblico di Verissimo ci saranno loro: Barù e Davide Silvestri! Si sono conosciuti nella casa del GF Vip e subito hanno instaurato un ottimo rapporto, tanto da spingere l’attore ad invitare solo lui e Katia Ricciarelli al suo matrimonio.

Una puntata all’insegna delle emozioni, non trovate?