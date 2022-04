Paola Perego l’ha appena annunciato sul suo canale Instagram ufficiale: è nuovamente risultata positiva al Covid, come sta adesso.

Seppure siano trascorsi più di due anni dall’inizio della pandemia, il Coronavirus continua ad essere una realtà piuttosto ingombrante delle nostre giornate. Sembrava che con l’arrivo del vaccino e l’inizio della campagna vaccinale, la fine del tunnel fosse vicina, ma non è stato affatto così. Ogni giorno, vi sono persone che risultano positive e che, purtroppo, non se la passano affatto bene.

Risale a pochissimi istanti fa, l’annuncio di Paola Perego ai suoi sostenitori di aver contratto il Covid. Sempre solita ad aggiornare i suoi sostenitori su qualsiasi tipo di novità, proprio come aveva fatto con la nascita della sua seconda nipotina, la conduttrice non ha potuto fare a meno di aggiornare il suo pubblico anche su questa spiacevolissima notizia. “In seguito al tampone settimanale di routine, sono risultata positiva al Covid”, ha iniziato la Perego in questo suo ultimo post. Scopriamo insieme come sta.

Paola Perego positiva al Covid: come sta ora

Proprio come è accaduto molto presumibilmente a Stash, anche Paola Perego ha scoperto di essere positiva al Covid per “puro caso”. Sappiamo benissimo che i personaggi tv sono monitorati costantemente, ma soprattutto costretti a sottoporsi regolarmente a controlli e a tamponi prima di poter andare in onda. È questo quello che è accaduto alla padrona di casa di “Citofonare Rai Due”, scoprendo di aver contratto nuovamente il Covid.

Anche Paola Perego, come tantissimi italiani, ha contratto il virus tempo fa e – come raccontato dalla diretta interessata – con sintomi piuttosto forti, adesso come sta? Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che – almeno per il momento – la situazione sia sotto controllo e che si senta bene. “Per fortuna non ho sintomi forti”, ha scritto la conduttrice, tenendo a rassicurare i suoi sostenitori.

Oltre a tranquillizzare i suoi fan, però, Paola Perego non ha perso occasione di ribadire ai suoi sostenitori di non potere essere presente né nella puntata di “Citofonare Rai due” di domani e né su Rai Radio 2 con “Il momento migliore”. Auguri di una veloce guarigione!