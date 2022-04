Maria De Filippi non crede a Maurizio Costanzo: sapete quindi cosa ha fatto?

Forse non tutti lo sanno, ma Maria De Filippi non crede affatto a Maurizio Costanzo: sapete che cosa ha fatto? L’ha detto in diretta tv.

Se si parla di grandi amori, non si può fare a meno di citare loro: Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Conosciutisi diversi anni fa quando entrambi avevano delle vite completamente diverse da quelle che hanno tutt’oggi, hanno iniziato a piacersi – nonostante lui all’epoca fosse sposato – e da quel momento mai più lasciati.

Convolati a nozze nel 1995, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vivono un tipo di amore che capita una sola volta nella vita. Uno la spalla dall’altra e sempre pronti a confortarsi, supportarsi e confrontarsi, la regina di Mediaset e il famoso giornalista formano una coppia amatissima della piccolo schermo nostrano. Come in tutte le grandi storie d’amore, però, anche in questa vi sono dei piccoli “segreti”. A svelare ogni cosa, è stata la De Filippi nel corso di una sua intervista a Domenica In nel 2020. “Tanto sta vedendo, confesso una cosa e la confesso anche a lui”, ha iniziato a dire la padrona di casa di Uomini e donne e tanti altri programmi: sapete che cosa ha fatto?

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, non tutti conoscono questo retroscena: cosa è successo

Che Maria De Filippi sia particolarmente accorta alla salute e al benessere di Maurizio Costanzo, è cosa risaputa e nota a tutti. Alle telecamere di Domenica In, però, la regina di Mediaset ha voluto darne conferma per la prima volta in assoluto, svelando un retroscena davvero incredibile. Forse non tutti lo sanno, ma la De Filippi ha incaricato una persona dell’ufficio di suo marito – di cui non ha affatto svelato il nome – di controllare attentamente la sua alimentazione. “Ogni giorno, quando lui va via dall’ufficio, mi scrive un messaggio dicendomi esattamente cosa ha mangiato e quanto ha bevuto”, ha svelato. Raccontando, quindi, qualche piccola “bugia” che il buon Costanzo è solita raccontargli. “Mente con una faccia che spero che se ne renda conto”, ha continuato a dire Maria De Filippi in diretta televisiva.

“Penso di fare il suo bene”, ha concluso. Spiegando, quindi, il motivo che la spinge ad adottare questo atteggiamento parecchio protettivo nei suoi confronti.

Così come l’abitudine di dormire in camere separate, conoscevate questo retroscena?