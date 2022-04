In questa foto Rihanna si mostra in compagnia della sua mamma: quando la vedrete resterete senza parole, la somiglianza è incredibile.

Ne è trascorso di tempo da quando Rihanna, appena diciassettenne, si presentava sulla scena musicale con “Pon de replay” e conquistava tutti con la sua bellezza, ma anche energia.

Se dopo il suo esordio, però, la cantante colombiana è cambiata pochissimo, quello che oggi si può dire che sia notevolmente cambiato è il suo stile di vita. Ad oggi, infatti, Rihanna è una vera e propria star della musica pop. Ed ogni suo singolo si conferma un vero e proprio successo. Cosa ci è dato sapere, però, sul suo conto? Tra qualche mese, la cantante diventerà mamma per la prima volta. In attesa, però, di poter impazzire di gioia per la nascita del suo primo figlio, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua di mamma? Qualche ora fa, Rihanna ha condiviso una foto di lei da giovanissima: la somiglianza tra le due è impressionante. Pronti a vederla anche voi?

Avete mai visto la mamma di Rihanna? Somiglianza impressionante

Sono tantissime le persone che adorano condividere sui rispettivi canali social squarci della loro vita. C’è chi, ad esempio, adora pubblicare foto del passato e da giovanissimo e chi, invece, della sua mamma. A proposito, avete visto cosa ha condiviso qualche ora fa Rihanna sul suo Instagram ufficiale? È il compleanno della sua splendida mamma e lei non ha potuto fare a meno di omaggiarla con una deliziosa foto che la mostra al suo pubblico da giovanissima. L’avete vista anche voi? La somiglianza tra mamma e figlia è davvero impressionante!

Oltre a notare la dolcezza di Rihanna da piccolissima, non si può fare a meno di prendere in considerazione quanto mamma e figlia sono davvero due gocce d’acqua. È proprio questo il primo “dettaglio” che ci è balzato subito agli occhi. Guardate anche voi qui:

Uno scatto davvero dolcissimo, non c’è che dire! E non siamo i soli a dirlo. Attualmente, lo scatto conta una miriade di commenti e di likes.