Al Bano e l’ipotesi delle nozze con Loredana Lecciso: la risposta del cantante a Verissimo non lascia dubbi

Legato sentimentalmente a Loredana Lecciso da diversi anni, Al Bano ha rivelato a Verissimo se con la compagna ci saranno le nozze oppure no.

Oltre alla sua straordinaria carriera artistica, Al Bano Carrisi è noto anche per le vicende che hanno riguardato la sua vita privata. Per anni il celebre cantautore pugliese e la sua ex moglie Romina Power sono stati l’icona dell’amore assoluto e totalizzante a cui molti italiani si sono ispirati.

Come tutti sanno, nonostante il grande amore che li ha uniti, per loro non c’è stato il lieto fine: dopo aver costruito una famiglia meravigliosa ed essere stati felici per molti anni, i due si sono lasciati prendendo strade diverse.

Da oltre vent’anni ormai, Carrisi si è rifatto una vita accanto alla compagna Loredana Lecciso, dalla quale nei primi anni Duemila ha avuto altri due figli, Jasmine e Al Bano Jr. Sicuramente un amore solido quello che lega ancora oggi la coppia, eppure il matrimonio non è mai arrivato sebbene più volte in questi anni siano nati alcuni rumor che li volevano addirittura sposati segretamente.

Vista la grande curiosità attorno alla sua sfera privata, Al Bano ha voluto chiarire la faccenda una volta per tutte nel salotto di Verissimo, dove è stato ospite della puntata di ieri 10 aprile.

Al Bano rivela se convolerà a nozze con Loredana Lecciso

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Carrisi ha ripercorso la sua vita tra grandi gioie ed immensi dolori. Non poteva mancare un riferimento al gossip che ha sempre circondato la sua vita e che lui non ha mai amato. “Se vogliono così, che facciano così. Tanto i social non cambieranno la mia vita. Ogni giorno sento delle porcherie…”, ha detto al riguardo.

Quando la Toffanin ha parlato delle voci che circolano da anni sulle fantomatiche nozze con la Lecciso, il 78enne ha dichiarato che averlo già fatto una volta nella vita gli è bastato. “Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente”, ha ammesso.

Ha comunque riconosciuto il forte legame con la compagna: “L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”.

Una bellissima definizione del rapporto con Loredana che racchiude tutto l’amore di questa coppia. A prescindere dalle nozze.