Avete visto quel tatuaggio di Jasmine Carrisi? Ha un significato molto speciale

Avete visto il tatuaggio di Jasmine Carrisi? E’ molto piccolo, ma ha un importante significato.

Jasmine Carrisi è una giovanissima artista. Nel programma The Voice, ha rivestito il ruolo di coach, insieme al padre Al Bano. Ha all’attivo diversi singoli, l’ultimo è Calamite. Dietro questo brano si nasconde un ‘retroscena’ particolare. Infatti, ha rivelato, tempo fa, che è stato suo padre ad aiutarla nella scelta del titolo. Lei aveva deciso per ‘Verso Sud’.

Albano l’ha convinta a chiamare la canzone Calamite. Jasmine è la figlia del celebre cantante di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso. Anche lei, come i suoi genitori ha deciso di buttarsi nel mondo dello spettacolo. Molto attiva sui social, spesso, attraverso il box delle domande, interagisce con i suoi follower. La giovane Carrisi ha un particolare tatuaggio e proprio nelle storie, qualche giorno fa, un suo follower le ha chiesto il significato. A quanto pare il suo valore è molto speciale.

Leggi anche Jasmine, la figlia di Al Bano Carrisi si lascia andare: amaro retroscena, c’entra la sua sorella scomparsa

Jasmine Carrisi ha fatto un tatuaggio dal significato molto speciale: qual è il suo valore

Con il suo ultimo singolo ha spopolato. Jasmine Carrisi qualche mese fa ha pubblicato Calamite. Il brano in poco tempo ha ottenuto un ottimo riscontro. L’abbiamo vista insieme a suo padre Al bano, in veste di giudice a The Voice. Sono stati una coppia artistica perfetta ed impeccabile.

Leggi anche E’ lei stessa a svelare cosa ha ‘ritoccato’: Jasmine, la figlia di Al Bano Carrisi racconta tutto

Da diversi anni è entrata nel mondo dello spettacolo e in particolare nel mondo della musica. Infatti, la giovane Carrisi ha all’attivo diversi brani. E’ molto attiva sui social, dove il suo canale è seguito da quasi 100 mila follower. Qui, pubblica spesso scatti meravigliosi. Nelle ultime sue foto è ben evidente un tatuaggio che ha sulla mano. Un utente, a tal proposito, ha chiesto il significato, ponendo la questione attraverso il box delle domande e lei l’ha svelato. L’artista ha tatuato una data e il suo valore è molto importante:

Come da lei svelato, è la data di nascita del suo amato papà Al bano, 1943. La scelta di tatuarsi l’anno di nascita del cantante di Cellino San Marco dimostra il grande amore della giovane nei confronti di suo padre.