Incredibile novità per Tancredi di Amici 20: dopo il talent stupisce tutti, che colpo!

Grande soddisfazione per Tancredi che, dopo aver conquistato tutti ad Amici 20, ha comunicato ai fan un’importante notizia.

Se l’attuale edizione di Amici sta riscuotendo un successo clamoroso, quella precedente non è stata da meno. I ragazzi che hanno fatto parte l’anno scorso della scuola più famosa d’Italia hanno decisamente lasciato il segno. Sangiovanni, Giulia Stabile, Aka7even, Deddy, Tommaso, Tancredi e gli altri hanno ormai spiccato il volo e raggiunto traguardi non indifferenti, considerando anche la loro giovane età.

Tra loro, uno di quelli più amati dal pubblico è stato senza dubbio Tancredi, ex allievo di canto della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Nato a Milano nel 2001 col nome completo di Tancredi Cantù Rajnoldi, questo giovane talento si è subito distinto anche per la sua indole riservata che non gli impediva di esprimersi al meglio sul palco.

L’arte, nel suo caso, è ‘un affare di famiglia’: suo padre, Alberto Cantù Rajnoldi, si occupa di moda mentre sua madre è una pittrice. Tancredi ha frequentato il liceo classico, ma la passione per la musica si è manifestata in lui abbastanza presto: ad appena 19 anni aveva già pubblicato ben tre singoli e il mestiere di cantautore sembra proprio averlo nel sangue.

Il grande successo riscosso ad Amici 20 è stato solo l’inizio di un futuro che, a quanto pare, ha tutte le carte in regola per essere più che luminoso. E’ proprio di questi giorni una notizia fantastica che lo riguarda.

Tancredi di Amici 20 protagonista di un nuovo progetto: non immaginereste mai di cosa si tratta

Archiviata l’esperienza nel talent condotto da Maria De Filippi, Tancredi ha pubblicato con la Warner Music il suo primo EP intitolato Iride, uscito a maggio dell’anno scorso. L’8 aprile di quest’anno, è stata la volta del suo nuovo singolo, Isole, ma la grande novità è che proprio questa canzone è stata scelta come colonna sonora di una nuova serie Netflix!

Con un post su Instagram, l’ex allievo del talent di Canale 5 ha informato i fan della splendida notizia. Si tratta di Di4ri, un progetto rivolto alla fascia giovane del pubblico, che racconta le vicende dei protagonisti all’interno della scuola media Galileo Galilei.

Complimenti a Tancredi, che questo risultato se lo merita tutto!