Elena D’Amario è tra le ballerine professioniste di Amici, ma avete mai visto sua sorella? Sono due gocce d’acqua: impressionante.

Ne è trascorso del tempo da quando Elena D’Amario, davvero giovanissima, si presentava nella scuola di Amici. Era l’edizione del 2009, quella vinta da Emma Marrone e che ha visto alternarsi alcuni talenti davvero incredibili, e la giovanissima ballerina conquistava tutti col suo talento. Non fu lei a vincere quell’anno, è vero, ma il successo riscontrato subito dopo è stato ugualmente impressionante.

Ad oggi, Elena D’Amario figura tra le punte di diamante del corpo di ballo di Amici, ma prima di arrivarvi, la ballerina ne ha fatta di strada. Subito dopo il talent di Maria De Filippi, infatti, Elena è volata a New York e non solo ha avuto la possibilità di ballare nella compagnia di David Parson, ma anche di diventare una delle sue prime ballerine per tantissimi anni. Insomma, la vita della bella D’Amario è letteralmente cambiata dopo Amici. Quello che, invece, non è affatto cambiato nel corso degli anni è l’immenso affetto che prova per la sua famiglia, ma soprattutto per sua sorella. A tal proposito, voi l’avete mai vista? Noi si e, vi assicuriamo, sono due gocce d’acqua.

Chi è la sorella di Elena D’Amario: sono due gocce d’acqua

Amatissima da tutto il pubblico di Amici, Elena D’Amario vanta di un seguito impressionante anche sul suo canale social ufficiale. Solita ad intrattenere i suoi followers con scatti che la ritraggono nella sua quotidianità, ma anche vita lavorativa, la ballerina di Amici è attivissima su Instagram. È proprio per questo motivo che, sfogliando un po’ la sua photogallery, abbiamo rintracciato scatti che la ritraggono in compagnia della sua mamma, che come lei è bellissima, ma anche di sua sorella. L’avete mai vista?

Lei si chiama Sara ed è la fotocopia di Elena! La giovanissima ragazza è da poco diventata mamma e, a quanto pare, ha scelto una strada professionale completamente opposta a quella di sua sorella. Quello che, invece, non è affatto diverso tra loro è la somiglianza. Sara ed Elena sono due vere e proprie gocce d’acqua. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Notate qualche differenze? Noi assolutamente no! Sono identiche, ma soprattutto entrambe bellissime.