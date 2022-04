“È nato il nostro piccolo”, primo fiocco azzurro per l’ex tronista: l’annuncio a sorpresa

Primo fiocco azzurro per l’ex tronista di Uomini e Donne: “È nato il nostro piccolo”, splendido annuncio a sorpresa, di chi si tratta.

Un annuncio delizioso, quello che l’ex tronista di Uomini e donne ha condiviso sul suo canale social poco meno di 24 ore fa e che, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato tutti i suoi followers. È diventata mamma per la terza volta, ma stavolta di un tenerissimo maschietto di nome Giuseppe.

Dopo l’annuncio a sorpresa dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne del sesso del suo primo bebè, ne arriva un altro davvero sensazionale: l’ex amata tronista del dating show di Maria De Filippi ha rivelato al suo pubblico social di essere diventata nuovamente mamma. A distanza di qualche anno dalla nascita della sua primogenita e secondogenita, l’ex volto di Uomini e Donne ha messo al mondo un maschietto. Fiocco azzurro, quindi, proprio come quello di un’altra coppia amatissima! Siete curiosi, però, di sapere di chi stiamo parlando?

Fiocco azzurro per l’ex tronista di Uomini e Donne: fantastico!

Notizia più bella di questa non si poteva affatto avere: l’ex tronista è diventata mamma per la prima volta di un maschietto. Ad annunciarlo, come dicevamo poco fa, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale Instagram. Con una foto che la ritrae pochissimi istanti dopo la nascita del piccolo, l’ex volto del dating show ha riservato al suo piccolo delle parole davvero da brividi. Stiamo parlando proprio di lei: Ramona Amodeo!

Fiocco azzurro per Ramona Amodeo e suo marito, che – dopo la nascita di Annachiara e Olimpia – sono diventati genitori del piccolo Giuseppe. “Benvenuto amore nostro”, scrive l’ex tronista a corredo di una delle sue ultime foto.

Inutile dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, il post in questione è stato preso di mira da tutti i suoi followers. Sono davvero tantissime, infatti, le persone che si sono sia congratulate con lei per la lieta notizia, ma che non hanno perso occasione di poter dare il benvenuto al mondo al piccolo Giuseppe. A loro, ovviamente, ci aggiungiamo anche noi!