Marco D’Amore e Salvatore Esposito prossimamente di nuovo insieme: i fan esploderanno di gioia, dove li vedremo

Marco D’Amore e Salvatore Esposito tornano a lavorare insieme: tutti i dettagli del nuovo progetto che li vede protagonisti.

Grande notizia per i tantissimi che speravano di ritrovare insieme gli attori Marco D’Amore e Salvatore Esposito, protagonisti per anni della fortunata serie Gomorra. Dopo la conclusione definitiva della tanto amata quanto discussa saga, i volti degli indimenticabili Ciro Di Marzio e Genny Savastano lavoreranno fianco a fianco ancora una volta.

Non si tratterà di un film o una serie, ma di un reality show prodotto da Endemol Shine Italia, che ha ottenuto un enorme successo già con le prime due stagioni. Pubblicato su Prime Video, si tratta della prima produzione Amazon che non rientra nelle categorie film o docu-serie.

Come annuncia Tv Sorrisi e Canzoni, le riprese sono già partite e il cast è finalmente ufficiale. Stiamo parlando di Celebrity Hunted 3, che arriva dopo stagioni molto apprezzate. La prima, pubblicata dal 13 marzo 2020; la seconda, del 2021, che è stata divisa in due parti da tre episodi ciascuna.

Marco D’Amore e Salvatore Esposito in Celebrity Hunted 3: chi sono gli altri protagonisti

A partecipare al gioco, singolarmente o in coppia, sono personaggi famosi chiamati I Ricercati. L’obiettivo è raggiungere una certa meta fuggendo per tutta Italia e facendo così perdere le proprie tracce ai Cacciatori e al Quartier Generale. I partecipanti, inoltre, hanno a diposizione solo un vecchio cellulare ed una carta per poter prelevare al massimo 70 euro al giorno.

Se nella prima stagione il punto di partenza è stato il Colosseo e nella seconda Venezia, stavolta si partirà da Firenze. Mai come quest’anno, nel cast ci saranno molti artisti partenopei: Ciro Priello e Fabio Balsamo, i comici dei The Jackal, e appunto i due protagonisti di Gomorra.

Un’altra coppia molto amata dal pubblico è quella composta dai coniugi Luca Argentero e Cristina Marino. Poi troveremo la comica e conduttrice Katia Follesa ed Rkomi con Irama, reduci dal successo del’ultima edizione del Festival di Sanremo.

La nuova stagione di Celebrity Hunted uscirà a fine anno.

Dite la verità: quanti di voi sognavano questa reunion?