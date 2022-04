“Sto per avere un bambino”: gioia alle stelle per la celebre pop star in attesa del terzo figlio

Splendido annuncio dell’amatissima pop star: su Instagram ha annunciato di essere in dolce attesa, per lei si tratta del terzo figlio!

Sarà di nuovo mamma e la notizia non poteva lasciare indifferenti i milioni di fan sparsi in tutto il mondo che la seguono fin dai suoi primi successi di fine anni ’90. Con un post a sorpresa pubblicato su Instagram, la cantante che ha conquistato un’intera generazione con brani rimasti nella storia e famosissimi ancora oggi, ha annunciato di aspettare il terzogenito dal compagno. Per la coppia però si tratta del primo figlio e al momento non si sa se sia un maschietto o una femminuccia.

La lieta notizia arriva poco dopo un viaggio dei due a Maui. La cantante ha raccontato sui social di aver messo su qualche chilo di troppo durante la vacanza: “Ho pensato: ‘cavolo…cosa è successo al mio stomaco?”, scrive nel post.

Racconta che il fidanzato, che lei chiama “marito”, ha scherzato sul fatto che fosse ingrassata semplicemente per aver mangiato troppo, ma che tale spiegazione non l’ha convinta. “Così ho fatto un test di gravidanza…e uhhhhh bene… Sto per avere un bambino”, ha annunciato.

Un annuncio che ha ovviamente scatenato reazioni di gioia da parte dei fan i quali si sono precipitati ad esprimere le loro congratulazioni sotto il post. D’altronde, non poteva essere altrimenti visto che si parla di una star planetaria come Britney Spears!

Proprio così: l’artista che ci ha fatto ballare con Ooops! I Did It Again e Baby One More Time sta per mettere al mondo un altro bambino dopo i primi due figli nati a metà degli anni Duemila dal matrimonio con l’ex marito, il rapper Kevin Federline.

Ora, la cicogna è in arrivo per Britney e l’attuale compagno Sam Asghari, personal trainer di origini iraniane. I due sono insieme dal 2016, quando si incontrarono sul set di un videoclip musicale, e lo scorso settembre è avvenuta anche la proposta di matrimonio. Con la splendida novità sopraggiunta, non si sa quando la coppia realizzerà il progetto, ma siamo certi che la bella Spears ci stupirà quando meno ce lo aspettiamo.

Su Instagram la pop star ha anticipato che non uscirà molto di casa per evitare di essere assalita dai paparazzi e rivivere momenti sgradevoli come accaduto con le prime due gravidanze. “È difficile perché quando ero incinta ho avuto la depressione perinatale, ed è assolutamente orribile”, spiega nel messaggio.

Tantissimi auguri ai futuri genitori!