Uomini e Donne, “Fuori ti avrei tirato un ceffone”: il gesto la manda su tutte le furie

Uomini e Donne, il gesto manda su tutte le furie: “Fuori ti avrei tirato un ceffone”, cos’è esattamente successo, non indovinereste mai.

Non tutte le conoscenze possono partire a razzo proprio come quella di Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Ce ne sono alcune che partono un po’ più a rilento, ma che promettono grandi cose. È proprio a questo a cui stiamo assistendo nello studio di Uomini e Donne.

Seppure siamo giunti quasi alle battute finali di questa nuova edizione di Uomini e donne, i tronisti del dating show continuano le loro conoscenze nel tentativo di scoprire chi delle loro corteggiatrici o corteggiatori può fare al caso loro. Se da una parte, però, abbiamo il trono di Luca che sembra essere quasi agli sgoccioli, dall’altra abbiamo quello di Veronica che, invece, è appena all’inizio. È arrivata in trasmissione da pochissime settimane, eppure sembrerebbe che la splendida tronista abbia già le idee chiare su che tipo di uomo voglia a suo fianco. È proprio su questo che si è ampiamente discusso in una delle scorse puntate. Uno dei suoi corteggiatori, infatti, le ha fatto un gesto che l’ha mandata su tutte le furie, dal quale lei ha preso completamente le distanze. “Fuori ti avrei fulminato e, molto probabilmente, ti avrei dato un ceffone!”, ha detto.

Uomini e Donne, quel gesto l’ha mandata su tutte le furie: cos’è successo

Fernando è uno dei corteggiatori di Veronica che sta tentando di tutto pur di conquistare il suo cuore nello studio di Uomini e donne. A differenza, però, della conoscenza con Federico, quella col giovane Picariello sembrerebbe non stare procedendo per il meglio. Non solo, nel corso delle scorse puntate, la tronista ha avuto dei seri dubbi guardando il suo canale Instagram, ma li ha avuti ancora di più in seguito ad un gesto fatto in esterna che l’ha mandata su tutte le furie. “Mi sembri poco naturale”, ha detto in studio al suo corteggiatore. Cosa avrà mai fatto?

Arrivata in esterna, Fernando e Veronica hanno iniziato a preparare dei pancakes. Fin qui tutto bene, potremmo dire, se non fosse per il fatto che – dopo qualche istante – il giovane Picariello ha immerso il dito della bella Rimondi nell’impasto e l’ha ciucciato. “Ti sei definito una persona introversa, che fa fatica a lasciarsi andare. Una persona riservata, la seconda volta che vede una ragazza con cui non ha confidenza, le va a ciucciare il dito”, ha detto Veronica. In sua difesa, però, Fernando le ha spiegato che era un “gioco”, una “gag” e che lui ha realmente bisogno di tempo per farsi conoscere e lasciarsi andare.

Come andrà a finire tra loro, secondo voi?