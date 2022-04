“A 15 anni ho abortito a mia insaputa”: il doloroso racconto della showgirl

La showgirl in una intervista ha fatto una confessione che non aveva mai raccontato prima: “A 15 anni ho abortito a mia insaputa”.

La showgirl in una intervista rilasciata nel programma Belve, ai microfoni di Francesca Fagnani ha fatto una confessione che riguarda il suo passato. Ha raccontato che all’età di 15 anni ha avuto una relazione con un uomo più maturo, molto più grande di lei.

Allora rimase incinta ma abortì a sua insaputa. Fu sua madre a decidere, lei non sapeva dell’interruzione di gravidanza: “Avevo circa 15 anni, ero molto ragazzina, non sapevo neanche che avrei subito un’interruzione di gravidanza, mia madre l’ha fatto per il mio bene”, ha spiegato in questa vecchia intervista rilasciata a marzo 2022.

Ha spiegato che allora aveva una relazione con un uomo molto più grande, un uomo adulto, e rimase incinta. Questa storia si è conclusa con l’aborto, scelta che non ha fatto di sua volontà ma fu sua madre a decidere: “Avevo circa 15 anni, ero molto ragazzina, non sapevo neanche che avrei subito un’interruzione di gravidanza, mia madre l’ha fatto per il mio bene”.

La Marini ha spiegato che all’epoca sua madre ha preso questa importante decisione per il suo bene, perchè l’amore che provava per questo uomo maturo era turbato, lui era molto violento. La scelta di abortire non è stata di Valeria ma di sua madre e nonostante questa decisione presa a sua insaputa dato che, come spiega, non sapeva neanche di dover abortire, lei l’ha perdonata. L’ha fatto perchè le ha dato la possibilità di allontanarsi da un uomo violento e quindi da un amore turbato, e da una persona che non l’amava: “Mia mamma l’ha fatto per il mio bene, mi ha dato la possibilità di allontanarmi da un uomo che non mi amava e mi faceva del male. Non posso che ringraziarla”, ha raccontato Valeria Marini a Belve. Una confessione che soltanto dopo molto tempo ha voluto lasciare andare via.