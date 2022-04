Made in sud con Lorella Boccia e Clementino: nel cast c’è anche un amatissimo cantante

Sta per partire la nuova edizione di Made In Sud con Lorella Boccia e Clementino ma nel cast c’è anche un amatissimo cantante.

Made in sud è un programma televisivo comico italiano trasmesso su Rai Due. Diversi comici si esibiscono sul palco davanti ad un pubblico con le loro gag sempre molto divertenti. Il format ha avuto negli anni precedenti un enorme successo.

La nuova edizione sta per partire. Il 18 aprile è la data di inizio e a quanto pare andrà in onda ogni lunedì. Il programma si configura così come concorrente de l’Isola dei famosi in onda su canale 5. Le edizioni del 2019 e del 2020 hanno visto la conduzione di Stefano De Martino ma per la nuova stagione c’è un cambio. Al timone di Made in Sud ci sono Lorella Boccia, la ballerina che abbiamo conosciuto ad Amici e che in questi anni ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della conduzione, e l’amatissimo rapper Clementino. Il cast è pazzesco, incontreremo tanti volti già conosciuti e amati ma a quanto pare c’è una grande novità. Nell’edizione del 2022 c’è anche un amatissimo cantante e non sarà da solo: scopriamo di chi si tratta.

Come vi abbiamo anticipato, il cast è pazzesco, ma c’è una bella novità. Troveremo anche un amatissimo cantante e non sarà da solo. E’ stato lui a svelarlo tramite il suo profilo social.

Ebbene sì, avrete capito dall’immagine. Nel cast della nuova edizione di Made in sud c’è anche Livio Cori e con lui l’artista Mavi: “Felice di annunciarvi che sarò nel cast della prossima edizione di Made In Sud insieme a Mavi. Siamo pronti a portarvi un bel po’ di musica tutti i lunedì a partire dal 18 aprile su Rai 21“. Due voci pazzesche che ci accompagneranno in questa bellissima avventura.