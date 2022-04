Carola di Amici 21, il brutto momento che non tutti conoscono: è successo prima del talent

È nella scuola di Amici 21, ma non tutti conoscono questo brutto momento vissuto da Carola prima di entrare nel talent di Maria De Filippi.

Quella che andrà in onda questa sera a partire dalle ore 21:30 sarà una puntata di Amici 21 davvero imperdibile. A distanza di mesi dal suo ingresso nella scuola e dopo essersi messa in gioco in tutto e per tutto, Carola sarà al ballottaggio per l’eliminazione.

Non sappiamo se sarà proprio lei ad abbandonare o meno il talent, ma una cosa è certa: il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi è stato davvero sensazionale! Voluta da Alessandra Celentano nella sua squadra, la ballerina sarda ha conquistato tutti per la sua leggiadria e bravura. Settimana dopo settimana si è messa in gioco e variazione dopo variazione ha incantato tutti col suo talento. In attesa di scoprire cosa accadrà stasera, ci teniamo a raccontare un piccolo “retroscena” su Carola. È amatissima, eppure siamo certi che non tutti conoscono il brutto momento vissuto dalla ballerina prima di entrare nella scuola di Amici.

Il brutto momento di Carola prima di entrare nella scuola di Amici: non tutti lo sanno

Così come Luigi, anche Carola sembrerebbe che abbia avuto da sempre la passione per la musica ed, in particolare, per la danza. Prima di sedersi tra i banchi di scuola di Amici 21, infatti, Maria De Filippi ha raccontato un po’ di lei. Ed, oltre a raccontare di aver iniziato a ballare da piccolissima, non ha potuto fare a meno di svelare anche il brutto periodo che la ballerina sarda ha trascorso prima del suo ingresso nel talent.

Prima di approdare ad Amici 21, infatti, Carola ha vissuto per circa 9 anni a Parigi, dove ha fatto parte dell’Accademia dell’Oper.a Nel 2019, però, ha fatto ritorno a Cagliari in seguito ad un grave infortunio. “Mi sono spaccata un ginocchio”, ha raccontato. Dopo questo tragico momento, la Puddu sarebbe dovuta partire per il Canada ed avrebbe iniziato a lavorare presso la compagnia nel mese di Novembre, ma a causa del Covid hanno chiuso il teatro. Un momento decisamente brutto, da come si può chiaramente comprendere, dal quale è riuscita ad uscire grazie ad Amici.

Vi dispiacerebbe se dovesse uscire?