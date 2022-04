Guardando questa foto notate qualche somiglianza? Massimo Boldi mostra suo fratello insieme a sua moglie.

Massimo Boldi vanta una carriera pienissima. Per più di 20 anni ha fatto coppia con l’attore romano Christian De Sica ed è con lui che ha formato uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano.

L’abbiamo visto in tantissimi programmi televisivi ed è impossibile citare tutti i ‘cinepanettoni’ di cui è stato protagonista. La carriera di Boldi è nota a tutti. Non ha mai smesso di conquistarci con i personaggi interpretati e con la sua comicità. Se sul lato professionale possiamo dire di conoscere tutti un po’ l’attore per quanto riguarda la sua vita privata, questa è giustamente meno pubblica. Molti personaggi del mondo dello spettacolo preferiscono tenere da parte il lato personale e raramente lo mettono in mostra. In un nostro vecchio articolo vi abbiamo mostrato le figlie dell’attore. Adesso, scopriamo chi è il fratello. E’ stato proprio Boldi a mostrarlo.

Massimo Boldi, avete mai visto suo fratello? Eccolo insieme a sua moglie

Massimo Boldi è un attore, un produttore cinematografico, un comico e un conduttore italiano. E’ tra i più amati personaggi del mondo dello spettacolo. Per più di 20 anni l’abbiamo visto al fianco dell’attore comico Christian De Sica, e con lui ha formato uno dei sodalizi professionali di successo del cinema italiano.

Come quasi tutti i personaggi famosi anche lui ha un profilo social ed è molto seguito. Pubblica foto di ogni genere. Alcune riguardano il lavoro e quindi i suoi impegni, molte altre sono personali. Ci sono foto con le sue figlie ma anche foto di famiglia insieme ai suoi nipoti. L’attore è il primo di tre figli. Ha due fratelli, Fabio e Claudio. Li avete mai visti? In una foto social ha mostrato suo fratello Claudio insieme a sua moglie.

Notate la somiglianza? Per alcuni tratti Massimo e suo fratello sono molto simili per altri un po’ meno. La moglie di Claudio è una donna di una certa eleganza. Insieme sfoggiano un sorriso smagliante. E’ stato proprio Massimo Boldi a presentarli ai suoi follower, pubblicando questo scatto sul suo canale social.