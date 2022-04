Enrico Papi, perchè si è fermato vicino a suo padre in trasmissione: commovente retroscena

Enrico Papi spiega perchè durante la prima puntata di Big Show si è fermato vicino a suo padre svelando un retroscena commovente.

Enrico Papi ha esordito su canale 5 il 9 aprile con il programma Big Show. Solitamente sono i personaggi del mondo dello spettacolo sotto la luce dei riflettori ma nel format non è così. Infatti sono le persone comuni a vivere alcuni momenti da ‘stella’ a loro insaputa.

Le emozioni sono infinite e vedere lo stupore dei protagonisti ci fa capire quanto sia inaspettato e meraviglioso quel momento che stanno vivendo. Venerdì è andata in onda la seconda puntata e ci sono stati anche degli sketch molto divertenti. Come lo scherzo fatto da un uomo presente nel pubblico a sua moglie. La donna, da quanto abbiamo capito, ha una forte gelosia nei confronti del marito. Lui ha così pensato, con l’aiuto della trasmissione e di Papi, di farle uno scherzo, facendole credere di avere un’altra persona, che si è poi rivelata essere Giulia Salemi.

Nella prima puntata il conduttore si è reso protagonista di un momento molto bello. Suo padre era tra il pubblico e si è avvicinato a lui. C’è un motivo però dietro questo ‘gesto’ ed è stato il presentatore a rivelarlo in un’intervista rilasciata a Fanpage.it.

Enrico Papi, perchè si è fermato vicino a suo padre in trasmissione: retroscena commovente

Big Show ha esordito il 9 aprile su canale 5. Il programma condotto da Enrico Papi pone l’attenzione su persone comuni che si ritrovano protagoniste di un momento che mai avrebbero immaginato. Diventano ‘stelle’ per una sera a loro completa insaputa.

Nella prima puntata nel pubblico era seduto anche il padre del conduttore. Abbiamo visto che si è avvicinato all’uomo. Dietro questo ‘gesto’ del conduttore si cela un commovente retroscena. E’ stato proprio Papi a svelarlo in un’intervista rilasciata Fanpage.it.

Il conduttore ha spiegato che sua mamma non c’è più e prima suo padre andava sempre con lei a vedere i suoi programmi: “Lui in prima fila doveva essere con lei. In quel momento si è sentito solo e dopo me l’ha detto. Avrei potuto fermarmi e parlare con lui, ma non mi piace fare questa televisione. Sono passato da lì e volevo solo dirgli grazie, sono felice che questa cosa si sia capita”. Enrico Papi ha così spiegato che si è avvicinato a suo padre in quel momento perchè voleva dirgli grazie, perchè prima della scomparsa di sua mamma, il padre del conduttore andava ai suoi programmi in compagnia insieme a sua moglie e in quel momento si era sentito solo.