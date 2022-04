Alicia Kirgan ha preso parte alla sesta stagione di Vite al Limite, ma com’è diventata oggi? Prima e dopo choc: che fine ha fatto.

Così come tantissimi suoi colleghi, anche Alicia Kirgan aveva un disperato bisogno di aiuto. Divenuta una delle pazienti del dottor Nowzradan per i suoi 282 kg, la donna dell’Illinois non poteva più vivere con quei chili di troppo, che le rendevano la vita davvero impossibile.

Il percorso di Alicia in clinica, così come quello di June, è stato davvero sensazionale. Fortemente decisa a riprendersi in mano la sua vita, Alicia non ha mai perso occasione di poter dimostrare al dottor Nowzaradan di quanto fosse necessario ritornare in forma. Non solo, infatti, ha seguito per filo e per segno la dieta e l’allenamento consigliatole, ma la Kirgan è riuscita a battere anche ogni tipo di record. Pensate, una volta terminato il suo percorso sotto i riflettori, la sua bilancia segnava ben 197 kg. Fatevi un po’ due conti! In tantissimi, però, si chiedono come sia cambiata oggi. Sono trascorsi alcuni anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, ma com’è diventata oggi Alicia Kirgan e che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Alicia Kirgan dopo Vite al Limite: com’è oggi

Se nel corso di Vite al Limite sono davvero tantissime le persone che si sono affezionate a lei e alla sua storia, adesso sono altrettanto numerose quelle che, invece, vogliono avere più informazioni sulla vita di Alicia Kirgan dopo il programma. Com’è diventata e, soprattutto, che fine ha fatto oggi?

Spulciando il suo canale Instagram ufficiale, siamo riusciti a rintracciare alcuni suoi scatti recentissimi. A distanza di anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, sembrerebbe che la Kirgan stia continuando a mantenersi in forma. Non sappiamo quanti chili abbia perso ancora e né tantomeno a quanti ne sia arrivata, ma la trasformazione c’è ed è piuttosto notevole. Tra le diverse foto da lei condivise, ad esempio, abbiamo rintracciato questo “prima e dopo” davvero choc. Guardate un po’ qui:

Ecco, Alicia Kirgan prima e dopo Vite al Limite: seppure siano trascorsi solo tre anni dalla prima foto, i risultati sono visibili ad occhio nudo, proprio come quelli di Pauline. Non credete?