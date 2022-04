“Non voleva che frequentassi dei maschi”: la showgirl parla di suo padre

In una sua recentissima intervista, la showgirl ha ampiamente parlato di suo padre: “Non voleva frequentassi dei maschi”, di chi si tratta.

Una lunga e piacevolissima intervista, quella a cui si è lasciata andare a Il corriere della sera la famosa ed amata showgirl italiana. Proprio come Maria De Filippi ha fatto recentemente ad Amici, svelando un retroscena davvero incredibile, anche l’amato volto dello spettacolo nostrano si è raccontato come mai prima d’ora.

Nel corso della sua intervista a Il Corriere della Sera, l’amata showgirl ha parlato di tutto. A partire dall’inizio della sua carriera fino all’educazione impartitale da piccola, il volto di un famoso e seguito programma televisivo non ha potuto fare a meno di parlare anche di suo padre. Rimasta orfana di madre quando era solo una bambina, la showgirl ha raccontato di essere stata cresciuta da un papà abbastanza severo, che addirittura non voleva che frequentasse gli altri maschi. Ecco di chi si tratta.

La showgirl parla di suo padre: “Era molto severo”

Se alle pagine di Vanity Fair, Arisa non ha potuto fare a meno di parlare dei suoi genitori e del rapporto che, sin da ragazza, ha avuto con loro, l’amata showgirl italiana non è stata affatto da meno nel corso di una sua recentissima intervista a Il Corriere della sera. Oltre a parlare della sua lunga ed immensa carriera, come dicevamo poco fa, il volto tv ha raccontato di suo padre e della sua severità. Stiamo parlando proprio di lei: Antonella Elia, attualmente a La pupa e il secchio insieme a Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

“Non so se il fatto che non ci fosse mamma lo condizionasse in questo senso, in parte anche perché era di Avellino ed era maturo quando nacqui”, ha spiegato. Continuando, poi, a dire: “Non voleva assolutamente che frequentassi dei maschi”. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, l’eduzione della Elia è stata piuttosto rigorosa tanto da condizionare anche la sua infanzia. “Il ricordo che ho di me in quegli anni è quello di una ragazza timida, complessata. Non ero estroversa, tanto meno fuori dalle righe”, ha detto.

Ad oggi, Antonella Elia è un’amata donna dello spettacolo, eppure la showgirl è convinta che suo padre – se fosse stato ancora in vita all’epoca del suo esordio in tv – non glielo avrebbe affatto permesso.