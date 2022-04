Lunedì 25 Aprile andrà in onda la quarta puntata di Nero a metà, cosa ci dicono le sue anticipazioni? Scoperta choc su Clara: impensabile.

Se il finale di stagione della sua seconda stagione è stato choc, non si può dire affatto di meno di questi nuovi episodi di Nero a metà. In onda da pochissime settimane, la serie tv con Claudio Amendola sta continuando ad intrattenere milioni e milioni di spettatori.

Non avete potuto fare a meno di seguire la terza puntata di Nero a metà, vero? Ebbene. Se questa andata in onda il 18 Aprile è stata imperdibile, preparatevi alla puntata del 25 Aprile perché sarà ancora più impressionante. Ci avviciniamo quasi all’ultima puntata di questa terza stagione della serie tv e gli episodi che ci restano sono davvero clamorosi, ma cosa accadrà nella quarta puntata? Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che assisteremo a qualcosa di irripetibile. Pronti a saperne di più?

Nero a metà del 25 Aprile, le anticipazioni della quarta puntata:

Non prendete assolutamente impegni per la settimana prossima: Lunedì 25 Aprile andrà in onda la quarta puntata di Nero a metà. E le anticipazioni ci dicono che sarà un appuntamento totalmente imperdibile. A renderla tale, ovviamente, ci saranno i casi con cui Carlo Guerrieri e la sua squadra dovranno avere a che fare, ma non solo. Scopriamo tutto nel minimo dettaglio, non ve ne pentirete.

Nel corso del primo episodio di questa quarta puntata di Nero a metà, Carlo Guerrieri farà una scoperta choc su Clara, la sua ex moglie misteriosamente scomparsa dal carcere dove era reclusa. In particolare, la donna appare in un video dove è abbastanza chiara la sua funzione: trasporta la donna di Pugliani. A quanto pare, quindi, Clara non ha mai interrotto il suo giro. A tal proposito, le anticipazioni ci dicono che Trevi scoprirà dove Pugliani farà lo scambio di droga. Tutto sembrerebbe essere pronto per coglierlo in flagrante, ma accadrà qualcosa di imprevisto. Infine, occhi puntati anche sul complice dello stesso Pugliani. Lui, a quanto pare, non è altro che l’uomo che ha prelevato Clara dal carcere, ma molto presto verrà ritrovato il suo cadavere.

Save the date: Lunedì sarà indimenticabile!