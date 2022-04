Wanda Nara e la sua bellezza senza trucco: com’è la showgirl al naturale

Wanda Nara e la sua bellezza senza trucco, la showgirl si mostra sui social completamente al naturale.

Wanda Nara dal 2014 è sposata con il calciatore Mauro Icardi e insieme sono diventati genitori di due bambine, Francesca e Isabella. La showgirl ha però alle spalle un precedente matrimonio con il calciatore Maxi Lopez e insieme hanno avuto tre figli maschi, Valentino, Costantino e Benedicto. La coppia ha poi divorziato nel 2013 e un anno dopo la showgirl si è unita ad Icardi.

La bella argentina è divenuta anche la procuratrice sportiva di suo marito. Negli ultimi mesi tra i due c’è stata una crisi ma grazie all’amore sono riusciti a superarla. Sono seguitissimi sui social: pensate che Wanda ha oltre 11 milioni di follower. Negli anni si è data molto da fare, i social sono per lei una fonte di lavoro ma ha anche creato un suo brand di prodotti di bellezza, cosmetici e cura del corpo. Ed è proprio qui che Wanda pubblica molte foto e in tutte possiamo ammirare la sua bellezza. Ci sono diverse in cui appare anche senza trucco: l’avete mai vista? Vederla senza nessun colore sul viso e completamente al naturale vi lascerà senza parole.

Wanda Nara si mostra senza trucco: com’è la showgirl al naturale

Attivissima sui social dove è seguita da oltre 11 milioni di follower, Wanda Nara interagisce spesso con i suoi fan. Pubblica moltissime foto, pensate che sono oltre 6 mila i post condivisi, al momento. Nelle storie filma vari momenti della giornata, molte volte mostra i prodotti della sua linea e in altre ancora condivide scatti insieme alla sua bellissima famiglia, con Icardi e i suoi cinque figli.

Wanda ha una bellezza che toglie il fiato, bionda, occhi grandi, carnagione chiara. Si mostra in tutta la sua eleganza e i look indossati sono meravigliosi, vanno dal casual all’elegante o sportivo. La showgirl appare in tutta la sua semplicità e non si nasconde dietro filtri o trucco. Vediamo com’è senza make up.

Cosa ne pensate guardando questo scatto? Senza trucco Wanda è molto bella e non notiamo una grande differenza con o senza make up. Con i colori riesce ad illuminare il viso in modo diverso, grazie alle tonalità utilizzate, ma anche al naturale appare luminosa.