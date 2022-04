Blind, qual è il suo vero nome e cosa si nasconde dietro il suo pseudonimo

Isola dei famosi, Qual è il vero nome di Blind e cosa significa lo pseudonimo scelto.

Il 21 marzo 2022 è partita la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Il reality è condotto da Ilary Blasi ed è affiancata in studio da Nicola Savino e Vladimir Luxuria in veste di opinionisti mentre dall’Honduras a svolgere il ruolo di inviato c’è Alvin.

I naufraghi inizialmente hanno cominciato l’avventura in coppie e chi è sbarcato da ‘single’ è stato costretto a scegliere un partner. Nel corso delle prime puntate, la coppia che veniva eliminata passava da playa accoppiada a playa sgamada e si scioglieva. Dalle scorse dirette è stato annunciato lo scioglimento delle coppie e la formazione di due gruppi. Anche se c’è ancora playa sgamada con dei concorrenti ‘single’. Tra i naufraghi che si stanno facendo notare c’è Blind. Questo però non è il suo vero nome e dietro la scelta del suo pseudonimo si nasconde un importante significato.

Isola dei famosi, Blind: qual è il suo vero nome e perchè si chiama così

Blind è un naufrago de L’isola dei famosi 2022. E’ un giovane rapper diventato famoso alla fine del 2020 quando ha preso parte alla quattordicesima edizione del talent show X-Factor. Nel programma si è classificato al terzo posto e il suo singolo Cuore nero ha ottenuto un grande successo commerciale.

Il giovane ha un passato non facile. Ha ammesso di aver spacciato e usato droghe. A L’isola dei famosi ha raccontato che, a causa di alcuni problemi familiari, ha trovato nella droga il suo unico conforto. Soltanto con il tempo, grazie alla musica e alla sua fidanzata, è riuscito a cambiare vita e ad abbandonare quello stile di vita malsano. Noi conosciamo il rapper come Blind ma questo non è il suo vero nome e dietro la scelta di questo pseudonimo si nasconde un significato profondo.

Blind in realtà si chiama Franco Popi Rujanin. Ha scelto di esibirsi sotto questo nome d’arte perchè significa ‘cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche e tutto quello che ti può ostacolare’. Eravate a conoscenza di questa scelta e del suo significato?