Carola ritorna sui social dopo Amici: quel commento non passa inosservato

Carola ritorna sui social dopo essere stata eliminata dalla scuola di Amici: quel commento non può passare inosservato, cos’è successo.

Un’eliminazione del tutto inaspettata, quella di Carola nel corso della quinta puntata di Amici. E che, come abbiamo potuto constatare da diversi messaggi apparsi sul web, non è assolutamente passata inosservata.

Il talento di Carola è stato chiaro e preciso sin dall’inizio del suo percorso. Seppure abbia vissuto diversi alti e bassi, la ballerina sarda ha sempre dato il meglio di sé in ciascuna esibizione. E, nel corso della sua ultima puntata, ha regalato performances davvero da urlo. È proprio per questo motivo che la sua eliminazione ha colto un po’ tutti di sorpresa, lasciandoli completamente a bocca asciutta. A distanza di qualche ora da questo momento, però, la Puddu è ritornata sul suo canale social ufficiale. Ed oltre a ringraziare tutti coloro che in questi mesi l’hanno supportata, Carola non ha potuto fare a meno di citare alcuni dei professionisti che le sono stati accanto in questo percorso. Tra i tanti commenti che sono giunti a corredo del post, ce n’è uno che non è assolutamente passato inosservato.

Carola ritorna sui social dopo Amici: quel messaggio non sfugge, fan in visibilio

Seppure il suo cammino verso il successo sia soltanto all’inizio, e ce lo conferma la proposta di lavoro ricevuta dopo la sua eliminazione dal talent, Carola ha lasciato un vero e proprio segno nella scuola di Amici. A confermacelo, è stato uno dei commenti giunti a corredo dell’ultimo post che la giovane ha scritto sui social subito dopo il talent.

Con un’immagine che la ritrae mentre danza, Carola ha tenuto a ringraziare tutti. E a spendere per ciascuno di loro della parole da brividi. Anche lei, però, le ha ricevute. E, tra i tanti commenti che sono arrivati a corredo del post, ne è arrivato uno che ha mandato i fan di Instagram in visibilio. Sapete di chi è? Guardate un po’ qui:

Anche Giulia Stabile, oltre ad alcuni ex compagni di classe di Carola ed altre professionisti di Amici, ha voluto spendere due parole per lei dopo la fine del suo percorso. Un commento dolcissimo e che, da come si vede dal numero di likes, non è passato inosservato.