Estefania Bernal ha vinto Miss Universo nel 2016, ora è a L’Isola dei Famosi: com’è cambiata da allora la bella modella?

Non è affatto un volto sconosciuto al pubblico italiano, Estefania Bernal. Attualmente tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi, la modella argentina non solo ha partecipato in un famoso programma nostrano, ma è anche la detentrice della fascia Miss Universo dal 2016.

Se Miss Italia ha un valore importantissimo, Miss Universo lo è ancora di più. Quello che, però, adesso ci chiediamo è: com’era la bellissima Bernal allora? Oggi vanta di un fascino davvero irresistibile ed anche Roger Balduino se n’è accorto, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata nel corso di questi anni? Spulciando il canale Instagram della sua mamma, che tra l’altro anche lei è bellissima quando la giovane Bernal, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Estefania di ben 6 anni, proprio quando lei ha vinto il titolo di Miss Universo. Pronti a scoprire qualche cosa in più?

Com’era Estefania Bernal a Miss Universo 2016: com’è cambiata

Seppure siano trascorsi ben 6 anni dalla sua vittoria a Miss Universo, sembrerebbe che Estefania Bernal non sia affatto cambiata nel corso del tempo, proprio come Belen Rodriguez. Oggi bellissima, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto che la ritrae nel corso di questa incredibile esperienza. E non abbiamo potuto fare a meno di constatare quanto sia completamente rimasta identica al passato. Certo, saranno trascorsi pure anni da quel momento, ma per il resto la bella Bernal è sempre uguale.

Lo scatto, come dicevamo precedentemente, l’abbiamo rintracciato sul canale social ufficiale della sua mamma. E, in men che non si dica, ha catturato l’attenzione di tutti, soprattutto la nostra. Perché? Guardate un po’ qui:

Nulla da dire: adesso capiamo perché ha vinto il titolo di Miss Universo! È bellissima!

È già nata la prima coppia

Se gli scontri non possono affatto mancare, sembrerebbe che non siano da meno gli amori. A distanza di poco più di un mese dal suo inizio, sembrerebbe che L’Isola dei famosi abbia già la sua prima coppia. Cosa sarà di Estefania Bernal e Roger Balduino? Staremo a vedere!