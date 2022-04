Avete mai visto la sorella di Antonella Clerici? Ecco il selfie insieme

Tutti adorano Antonella Clerici, ma avete mai visto sua sorella? Sui social spunta un loro selfie insieme: eccole qui, stupende.

Oggigiorno Antonella Clerici è un volto amatissimo della televisione italiana, ma siete convinti di conoscere proprio tutto sulla sua vita? Sappiamo che oggi è felicemente fidanzata con Vittorio Garrone e che i due sognano un matrimonio da favola, ma se vi chiedessimo se avete mai visto la sorella di Antonella Clerici, ci sapreste dare una risposta?

Se Elena D’Amario e sua sorella vi hanno lasciato senza parole per la loro incredibile somiglianza, state certi che anche Antonella Clerici e sua sorella susciteranno la stessa reazione. Seppure appartenenti a due mondi lavorativi completamente contrapposti e con una vita piuttosto impegnata, la famosa conduttrice non perde occasione di poter trascorrere del tempo insieme a lei, condividendo coi suoi sostenitori alcuni scatti deliziosi. Spulciando un po’ il canale Instagram, infatti, della bella Cristina siamo riusciti a rintracciare un selfie che le ritrae insieme. Voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi: scopriamo insieme, poi, che lavoro fa e come si chiama.

Chi è la sorella di Antonella Clerici: eccole insieme

Contare sull’affetto di una sorella o di un fratello, è qualcosa di straordinario. Ce ne ha dato la prova Gemma Galgani, ma ce l’ha confermato la stessa Antonella Clerici. Attivissima sul suo canale social, l’amata conduttrice de “È sempre mezzogiorno” ama condividere scatti che la ritraggono nella sua vita. Che siano scatti al naturale e senza le luci dello studio, in compagnia del suo fidanzato o di suo figlia, ma anche insieme a sua sorella, l’Antonellina nazionale ama essere presente col suo pubblico. A proposito, sapete chi è la sorella della Clerici? Si chiama Cristina e svolge la professione di psicologa.

Per nulla appartenente al mondo dello spettacolo, Cristina Clerici non ama essere molto attiva sui social. Spulciando il suo canale, però, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto in compagnia di sua sorella. Le avete mai visto insieme? Ci pensiamo noi:

Eccole qui, Antonella Clerici e sua sorella Cristina: sono davvero bellissime, non credete?