Gianluca Fru, qual è il suo vero nome e dove l’abbiamo visto

Gianluca Fru è un concorrente di Pechino Express 2022, sapete qual è il suo vero nome e dove l’abbiamo visto?

Dal 10 marzo stiamo vedendo Gianluca Fru nella nuova edizione di Pechino Express in coppia con Aurora Leone. Hanno insieme intrapreso il percorso denominato La rotta dei sultani. Sono Gli Sciacalli e sono molto amati dal pubblico, in molti sperano in una loro vittoria ma sappiamo che le difficoltà in questa avventura non mancano e che spesso giocano diversi fattori a sfavore.

Nelle prime sei tappe, Gianluca e Aurora sono riusciti a salvarsi e anche se, qualche volta sono arrivati a posizionarsi al terzultimo posto, non hanno rischiato l’eliminazione finale. Entrambi fanno parte del collettivo dei The Jackal. Ma sapete qual è il vero nome del concorrente e dove l’abbiamo visto in passato?

Gianluca Fru, qual è il suo vero nome e dove l’abbiamo già visto

Gianluca Fru qualche giorno fa ha dato un annuncio sui social che ha mandato i fan in visibilio. A quanto pare è nel cast del film La cena perfetta, che vede protagonisti Salvatore Esposito e Greta Scarano.

Nel post pubblicato suo suo seguitissimo canale instagram ha scritto: “Potete vedermi al cinema per la prima volta in un film sulla criminalità e la cucina, anche se sapete bene che questi sono due campi in cui eccello anche nella vita privata quindi lo sforzo recitativo è minimo”. La vena ironica non manca mai al concorrente di Pechino Express. Il film uscirà nelle sale il 26/27/28 aprile 2022. Adesso, Fru è anche impegnato nel docu-reality condotto da Costantino Della Gherardesca, anche se, come sappiamo, è registrato qualche mese prima. La messa in onda però è iniziata il 10 marzo, e Gianluca forma insieme ad Aurora Leone la coppia degli Sciacalli. Ma sapete qual è il suo vero nome e dove l’abbiamo visto?

Noi lo conosciamo come Fru ma si chiama Gianluca Colucci. Ha 27 anni e come sappiamo fa parte dei The Jackal. Nel 2017 ha lavorato nel film Addio fottuti musi verdi, ha inoltre vestito i panni di Pierfrancesco Favino nella webserie dei The Jackal sul Festival di Sanremo. E’ stato anche tra i protagonisti della serie Netflix Generazione 56k e nel 2021 l’abbiamo visto come concorrente a Lol-Chi ride è fuori!