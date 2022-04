Alessia Marcuzzi, il retroscena privato che non tutti conoscono: l’avreste mai detto?

Di Alessia Marcuzzi sappiamo molte cose dagli esordi ad oggi, ma forse non conoscete questo retroscena privato che la riguarda: incredibile!

Apprezzatissima conduttrice televisiva, Alessia Marcuzzi continua ad essere molto amata e seguita dal pubblico anche in questo periodo di lontananza dal piccolo schermo. Decisione che i fan hanno accolto con grande dispiacere, ma la Marcuzzi non smette di essere nel loro cuore. Nata il 11 novembre del 1972, alla sua carriera sono legati moltissimi programmi e fiction che hanno fatto la storia: Colpo di fulmine, Grande Fratello, Mai dire Gol, Isola dei Famosi, Scherzi a parte, Le Iene, Carabinieri, Il giudice Mastrangelo 2, tanto per citarne qualcuno.

Fin dai tempi del suo debutto come valletta, all’inizio degli anni ’90, ha sempre dimostrato di saperci fare davanti alla lucina rossa e non stupisce che sia sempre stata considerata tra le donne più in vista di Mediaset.

Grande appassionata di moda, la Marcuzzi ha anche aperto un blog sull’argomento anni fa, La Pinella, dedicato ai consigli sulla moda a basso costo. Ora che è lontana dalla tv, mantiene vivo il contatto con i fan soprattutto attraverso il suo profilo Instagram.

Qui è solita scambiarsi pareri sui prodotti di bellezza e condividere i suoi segreti per mantenersi in forma. Non tutti però conoscono un retroscena privato che riguarda proprio l’ex conduttrice de Le Iene.

Nessuno immagina questo retroscena privato su Alessia Marcuzzi: difficile indovinare

Nata a Roma da padre originario di Trieste e madre proveniente dalla Puglia, la bionda conduttrice si sta dedicando attualmente ad altre sue passioni. Ha infatti lanciato una linea di skincare ed una di borse ed a collaborare con lei nelle vesti di imprenditore c’è proprio il suo papà Eugenio, anche lui molto attivo sui social.

Proprio come sul lavoro, anche nella sua carriera scolastica Alessia ha riservato colpi di scena e fatto un percorso a dir poco brillante: non tutti immaginano che da piccola era ritenuta “un piccolo genio“. A soli 3 anni aveva già imparato a leggere e a 16 aveva già terminato il liceo!

Un retroscena che lascia stupiti tutti visto che siamo abituati ad associare Alessia al contesto televisivo.

Insomma, arguzia ed intelligenza non le sono mai mancate a quanto pare, complimenti!