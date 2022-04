Elisabetta Canalis, avete notato come indossa il bikini? E’ già il trend dell’estate

Avete notato come indossa il suo meraviglioso bikini la splendida Elisabetta Canalis? E’ già il trend dell’estate: guardate un po’!

Il profilo social di Elisabetta Canalis impazza con scatti in cui appare sempre più bella e in splendida forma. Splende sotto il sole caldo della California! Una bellezza senza tempo quella di Elisabetta Canalis che anche dopo anni ormai trascorsi dai suoi esordi da giovanissima è oggi una vera e propria icona di stile e di bellezza.

Tutti si chiedono come faccia la bellissima modella sarda a vantare anche dopo i 40 anni un fisico statuario. In effetti non c’è che dire, Elisabetta Canalis sfoggia un fisico davvero pazzesco. Tutto frutto di un duro impegno, tanto allenamento ed una sanissima alimentazione. E mentre noi ci godiamo il primo sole caldo di questa primavera, a Miami le temperature sono torride e spingono gli abitanti californiani a recarsi in spiaggia per un momento di pieno relax. Anche Elisabetta Canalis cede al richiamo del sole e del mare e lo fa sfoggiando le bellissime forme in un bikini che lascia senza fiato. Avete notato il modo in cui lo indossa? Ha fatto già impazzire tutte! Eccolo in dettaglio.

Il Bikini di Elisabetta Canalis attira subito l’attenzione: il modo in cui lo indossa è già un must di questa estate!

In Messico insieme alla sua famiglia, Elisabetta Canalis si è goduta così il sole ed il mare in un luogo da sogno. Se con il costume intero sgambato color sabbia la bellissima ex velina aveva impressionato tutti, il bikini mostrato pochi giorni fa ha fatto davvero scalpore. Soprattutto per il modo in cui la bella showgirl lo ha indossato. Un dettaglio che non è affatto passato inosservato ai più attenti ai particolari. Lo avete notato anche voi? Diamo un’occhiata al meraviglioso scatto.

Ebbene, a parte il fisico atletico e l’incommensurabile bellezza della meravigliosa Elisabetta Canalis, avete notato il modo in cui indossa il suo bikini? Il triangolo è indossato al contrario. Che si tratti di una nuova moda pronta ad esplodere nella nostra calda estate 2022? Lo scopriremo prossimamente!