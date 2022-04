La dottoressa Pimple Popper, decisione dolorosissima per Fred: cos’è successo

A La dottoressa Pimple Popper Fred ha spiegato la decisione dolorosissima presa per via del suo problema: cos’è successo.

Sono state tante, e lo saranno ancora, le persone che decidono di rivolgersi a La dottoressa Pimple Popper per via delle loro escrescenze. E sono altrettanto numerose quelle persone che proprio per questo motivo sono costretti a prendere una decisione dolorosissima. Lo abbiamo constatato, ad esempio, con Bob, ma ce lo ha anche confermato Fred.

Intorno al 2005, come raccontato da Fred alle telecamere del famoso programma di Real time, è spuntata sul suo fianco una protuberanza. Dapprima dalle dimensioni di un morso di formica ed, in seguito, sempre più grande, il giovane si è ritrovato a convivere con un’escrescenza enorme da limitare i suoi movimenti. Non solo, infatti, ha raccontato di essere costretto ad indossare pantaloni decisamente più larghi rispetto al solito, ma ha spiegato di aver preso una decisione dolorosissima in ambito lavorativo. Seppure abituato a “sporcarsi le mani” a lavoro, Fred si è trovato costretto a spostarsi in ufficio perché parecchio limitato nei movimenti. La dottoressa Pimple popper ha ridato al suo paziente la voglia di continuare a vivere? Assolutamente si!

La dottoressa Pimple Popper, Fred: decisione dolorosa, cos’è accaduto

Così come la protuberanza di Antonio, anche quella di Fred era talmente grande che gli non permetteva un normale svolgimento delle giornate. Il paziente della dottoressa Pimple Popper ha raccontato che – oltre a sentirsi parecchio in imbarazzo per via della sua escrescenza – è stato costretto anche ad interrompere il suo lavoro manuale per un lavoro più da ufficio. Cosa sarà successo nello studio della dermatologa Lee?

Seppure piuttosto grande, la dottoressa non ha affatto esitato a dire la sua diagnosi. L’enorme escrescenza di Fred, infatti, altro non era che un lipoma. Un semplice accumulo di grasso, quindi, da poter rimuovere immediatamente e semplicemente.

Seppure le difficoltà non siano mancate durante l’intervento dal momento che il lipoma era davvero grandissimo, l’operazione è andata a buon fine. E Fred ha potuto vedere il suo fianco completamente libero da ogni cosa. Per lui, dopo quel momento, è iniziata una nuova vita!