Lorella Cuccarini, colpo di scena: stavolta cambia tutto

Svolta clamorosa in arrivo per Lorella Cuccarini: ecco cosa è trapelato sul futuro televisivo della “più amata dagli italiani”.

Prosegue l’impegno di Lorella Cuccarini ad Amici. Dopo essere stata coach di ballo nella scorsa edizione del famoso talent, quest’anno la stiamo vedendo come insegnante di canto della squadra di allievi guidata da lei e dal maestro di ballo Raimondo Todaro.

Il ritorno a Mediaset ha portato davvero fortuna alla showgirl romana. Scoperta dal grande Pippo Baudo, esordì in tv nei lontani anni ’80 a Fantastico ed oggi vanta una carriera strepitosa.

L’occasione è arrivata grazie alla fiducia di Maria De Filippi nei suoi confronti, come Lorella spiegò in un bellissimo post di ringraziamento tempo fa. Ovviamente, anche il ventennale programma ha tratto beneficio dalla sua presenza visto che è diventata in pochissimo tempo una dei prof più apprezzati di sempre.

Nella scuola più famosa d’Italia, la showgirl romana sembra aver trovato la sua dimensione in seguito ad una fase non facile a livello lavorativo. La Cuccarini racchiude tutte le doti di un’artista completa e perciò non stupisce affatto che in arrivo ci sia per lei un altro colpo di scena.

Lorella Cuccarini, accadrà dopo Amici: cosa bolle in pentola

Secondo quanto rivela Tv Blog, l’insegnante di canto potrebbe essere tra i protagonisti indiscussi della prossima stagione televisiva. Manca ancora un po’ alla fine del Serale di Amici ed è sicuramente troppo presto per sapere se la ritroveremo anche l’anno prossimo nel programma, ma pare che Antonio Ricci abbia pensato a farla sedere di nuovo dietro il bancone di Striscia la Notizia.

Non si tratterebbe della prima volta, è vero: ricordiamo infatti che Lorella ha già condotto il tg satirico lo scorso marzo insieme a Gerry Scotti in sostituzione di Francesca Manzini che in quel periodo era risultata positiva al Covid.

Stavolta però le cose saranno diverse: l’amatissima insegnante di Amici tornerà in veste di titolare e non come riserva. Riguardo al collega che la affiancherà si possono ipotizzare il nome di Gerry Scotti o del suo storico amico Ezio Greggio col quale tanto ha condiviso del suo percorso lavorativo.

In attesa di ulteriori sviluppi, state seguendo Amici 21? Chi vorreste che vincesse questa edizione?